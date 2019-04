Den Ravensburger Friedensteppich gab es vergangene Woche durch Initiative von Gemeindemitglied Ulrike Maier im evangelischen Stephanus-Gemeindehaus in Meckenbeuren zu besichtigen. Passend zur Jahreslosung „Suche Frieden und jage ihm nach“ hatte Ilsa Knoll die Idee zur Gestaltung eines Friedensteppichs.

Unter der Regie von Ideengeberin Knoll mit Unterstützung des Mehrgenerationenhauses Ravensburg wurde der Teppich von mehreren hundert Menschen gestaltet. Interessierte Personen waren eingeladen, Stoffflicken zum Thema Frieden zu bemalen, zu beschriften, zu besticken, zu bekleben – der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Diese wurden dann zu großen Stoffläufern zusammengenäht und bilden nun den „Ravensburger Friedensteppich“. Am Mittwochabend wurde dieser vom Meckenbeurer Jugendkreis besichtigt.

„Dieses Jahr handelt unsere Jahreslosung vom Frieden. Nachher werden wir uns den Friedensteppich im Gemeindesaal anschauen. Da hatte eine Frau eine Vision, etwas zu gestalten und viele andere sind miteingestiegen. Ich bin gespannt, was für Gedanken und Eindrücke uns beim Betrachten der Teppiche kommen“, so Becky Kurth aus dem Organisationsteam des Jugendkreises. Friedenstepppich-Initiatorin Ilsa Knoll schreibt über ihre Vision: „Der Friedensteppich in seiner Vielfalt will Freude wecken, die Fantasie anregen, will nachdenklich stimmen und erinnern, will gedeutet und gelesen werden. Er ist in seinen Aussagen auch unbequem. Der Friedensteppich möchte Friedensaktionen mit Farbigkeit und Verschiedenheit bereichern. Er kann dazu beitragen, Gesprächsideen zu entwickeln.“

Die Jugendlichen sind beeindruckt von den großen Läufern, die die Wände des Gemeindehauses bedecken. In Kleingruppen bestaunen sie die Vielzahl von Ideen und Gedanken rund ums Thema Frieden. Kinderbilder, Gesticktes, Poesie, Buntes, Schwarz-Weißes, Nachdenkliches, Hoffnungsvolles, Schönes: in allen seinen Facetten werden Besucher mit dem Thema Frieden konfrontiert. Worte wie „Visionen“, „Träume“, „Hoffnung“, „Versöhnen“ springen dem Betrachter ins Auge und versuchen einzufangen, was Frieden in unserer modernen Gesellschaft bedeuten kann. „Frieden entsteht nicht von allein. Ich wünsche dem Friedensteppich, dass er zur aktuellen Friedenssituation beiträgt, durch Menschen, die Frieden fertigen, eben den Friedfertigen“, so Ilsa Knoll.

Man sieht viele „Peace-Zeichen“, als Symbol des Friedens, aber auch Spuren von Zeiten, wo der Frieden vergessen wurde. Zum Beispiel erinnert der Teppich „Wo die Schmetterlinge starben“ an die Kinderopfer im Konzentrationslager Ausschwitz. „Ich glaube, dass dieser Teppich von älteren Menschen gestaltet wurde, die zur Zeit des Nationalsozialismus vielleicht selbst noch Kinder waren“, meint Jana Seifert, Teilnehmerin beim Jugendkreis. Und Antonia Kurth ergänzt: „Es ist ja nicht so, dass so etwas nicht nochmal passieren könnte – deshalb finde ich es gut, daran zu erinnern.“

Auch in Meckenbeuren wird in den kommenden Wochen ein Friedensteppich entstehen, der von den verschiedenen Gruppen und Kreisen der evangelischen Kirchengemeinde gestaltet wird. Das Endergebnis wird dann an der Nacht der offenen Kirchen, am 28. Juni präsentiert.