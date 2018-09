„Ich bin ganz verzaubert, was das für ein schöner Auftakt war“, hat sich Bürgermeisterin Elisabeth Kugel in ihrem Grußwort an Tobias Gaupp gewandt, der wieder einmal eine Ausstellung seines Vaters Hubert Gaupp mit ungewöhnlichen Klängen eingeleitet hatte.

Anfangs sah man fast nur die Bilder im Raum. Wie ein Fries zogen sich die 80 kleinformatigen Zeichnungen an den Längsseiten des Kulturschuppens am Gleis 1 entlang, handgezeichnete Papierarbeiten, die in vielen Jahren entstanden sind. Zeichnungen in den verschiedensten Techniken: von Tusch- und Farbstift- bis zu Drahtzeichnungen, die Gaupp schon in seiner aktiven Zeit als vielbeschäftigter Architekt gerne schuf, um Ideen festzuhalten und zu vertiefen. Sie fordern heraus, neu nachzudenken.

Um Nachdenken geht es dem Künstler Hubert Gaupp. Von der Schwierigkeit des Ordnens, des Archivierens, hat er berichtet und von der Idee, die Bilder zu zeigen, bevor sie wieder in der Versenkung verschwinden, falls sie keine Käufer gefunden haben. „Wer plant und baut, muss aus meiner Sicht zwingend sich mit der Kunst auseinandersetzen“, erklärte er die Vielzahl und Vielfalt seiner Arbeiten.

Die freien Handzeichnungen hätten ihm „Spielräume für bewusstes Querdenken“ gegeben. Dabei sei er immer ein schneller Zeichner gewesen und hoffe, dass die Bilder etwas von seiner Spontaneität vermitteln. Für den Juli des nächsten Jahres versprach er eine Fortsetzungsausstellung und erhielt dafür den Applaus der vielen, die zur Vernissage gekommen sind.

Und er erzählte, wie die Skulptur „himmelwärts“ aus Aluminium in der Raummitte entstanden ist, die er zusammen mit seinem Schulfreund Rupert Restle, einem ortsansässigen Handwerker im Ruhestand, geschaffen hat und die für einen wohltätigen Zweck verkauft werde.

Tobias Gaupp musiziert

Das Grußwort der Bürgermeisterin, die ihm vieles vorweggenommen habe, und Gaupps Gedanken zu seinen Arbeiten und zu dem, was hinter ihm wie hinter seinen Bauten stand, wurden unterbrochen durch Tobias Gaupps ganz unbekannte, eingängige, eindringliche Musik auf zwei Hangs und einer Tombak, einer hölzernen Bechertrommel.

Die Vernissage, die die Kunst in den Mittelpunkt stellte und neue Wege zeigte, sich ihr anzunähern, machte deutlich, dass Kunst an sich wesentlich zum Menschsein gehört. Es versteht sich von selbst, dass nach dieser Vernissage die Gespräche intensiver wurden. Man war bereichert und auch zufrieden, weil man nie das Gefühl hatte, dass Kunst etwas Elitäres sei, sondern spürte, dass sie für alle etwas Notwendiges sei. Wieder einmal war der 81-jährige Hubert Gaupp beglückend als Architekt und Künstler und Philosoph zu erleben.

Die Ausstellung war nur von Freitag bis Sonntag geöffnet. Die Skulptur „himmelwärts“ ist bis 14. November im Schaufenster der früheren Galerie Gaupp hinter dem alten Rathaus ausgestellt. Einstiegspreis ist 300 Euro, bis 14. November sind noch Angebote an Hubert Gaupp möglich. Der Erlös geht in voller Höhe an den ökumenischen Förderverein für Familien und Krankenpflege e.V.