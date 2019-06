Ein Prüfungstag für den guten Zweck

Die Ortsgruppe Tettnang-Meckenbeuren des Vereins für Deutsche Schäferhunde hat am vergangenen Sonntag ihre Frühjahrsprüfung ausgerichtet. Elf Teilnehmer haben sich mit und ohne Hund in Theorie und Praxis bewerten lassen. Die Einnahmen, die an dem Tag erwirtschaftet wurden, spendet die Ortsgruppe einer anderen Ortsgruppe, heißt es in einem Bericht des Vereins.

Es steht – wie immer – der Hundesport an diesem Tag im Mittelpunkt, die Prüfungsteilnehmer wollen ihre Ziele erreichen und die Prüfung bestehen. Und doch ist es für die Ortsgruppe ein besonderer Prüfungstag: Die Einnahmen des Tages werden der Ortsgruppe Bietigheim-Bissingen gespendet, die nach einem Wasserschaden ihr Vereinsheim abreißen musste und nun die Garage so ausbauen will, dass ein Vereinsleben wieder möglich ist. „Wir wissen, dass ein Vereinsheim eine bedeutende Funktion im Vereinsgeschehen einnimmt. Es ist der Ort, an dem wir als Mitglieder zusammenkommen, wo wir um einen Tisch sitzen, essen und trinken. Es ist der Ort, wo wir uns austauschen und kennenlernen, wo wir Gäste begrüßen und Freunde treffen“, sagt Vorsitzende Carmen Mutscheller. „Zudem können gerade unsere langjährigen Mitglieder nachvollziehen, wie es ist, das Vereinsheim zu verlieren.“ 1995 zerstörte nachts ein Brand das Vereinsheim samt Inventar. Das Ereignis bleibt im Gedächtnis. „Der Entschluss, das Geld zu spenden, war spontan und vollkommen richtig.“ Und das, obwohl sich die Mitglieder der Ortsgruppen gar nicht kennen: Einen Kontakt hat es bisher nicht gegeben, nie haben die einen das Vereinsheim der anderen Ortsgruppe gesehen, heißt es im Bericht weiter.

Die Stimmung am Prüfungstag ist mal gelöst, mal angespannt. Schon am Morgen beginnt für die Teilnehmer mit der Fährtenarbeit der Prüfungstag. Die Ergebnisse sind durchwachsen, reichen von 71 bis 91 Punkten. Zurück im Vereinsheim legen sechs, darunter zwei Jugendliche, die theoretische Sachkundeprüfung ab, beantworten in wenigen Minuten rund 20 Fragen um Hund, Haltung und Ausbildung. Alle bestehen. Vier von ihnen machen im Anschluss die zweiteilige Begleithundeprüfung. Eine erste Prüfung im Hundesport, in der es nicht, wie Leistungsrichter Daniele Strazzeri erläutert, „um Schnelligkeit oder Korrektheit“ gehe, sondern darum „ob der Hund in der Hand des Hundeführers liegt“. Erst wenn diese Prüfung bestanden ist, können weitere Prüfungsstufen absolviert werden – wie an diesem Tag, unter anderem eine Schutzdienstprüfung oder zwei Gebrauchshundeprüfung.

Für die Teilnehmer war der Tag erfolgreich. Für die Ortsgruppe auch: „Am Anfang dachten wir, dass wir der OG Bietigheim-Bissingen kaum etwas spenden könnten“, sagt Kassenwartin Sabrina Paul. Erst gegen Mittag kamen die Besucher, die Kasse füllte sich. Dann steht fest: „600 Euro – 510, die wir eingenommen haben, den Rest, den wird drauflegen – werden wir spenden können. Dass damit kein neues Vereinsheim aufgebaut werden kann, ist uns bewusst, aber wir wollen zeigen, dass wir am Schicksal der anderen Anteil nehmen. Schließlich verfolgen wir alle in Sachen Hundeausbildung und Hundesport ein gemeinsames Ziel.“