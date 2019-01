Ein Parkplatz und ein Turm für die Industrie

Stillstand ist Rückschritt. Nach diesem Motto rollen auch in Meckenbeurens Industriegebiet die Baumaschinen an. Der technische Ausschuss hat zwei Bauprojekte genehmigt.

Winterhalter baut Parkplatz

Erst zwei Jahre alt ist der Parkplatz mit knapp 200 Parkplätzen, den die Firma Winterhalter an der Tettnanger Straße gebaut hat. Rund 500 Mitarbeiter arbeiten nach Angaben der Geschäftsleitung zurzeit am Standort Meckenbeuren. Der neue Parkplatz jenseits der Tettnanger Straße ist schon wieder überfüllt. Deshalb soll jetzt das zurzeit älteste Firmengebäude einem weiteren neuen Parkplatz weichen. Die alte Schlosserei wird abgerissen, weil das Gebäude energetisch veraltet ist und nicht mehr gebraucht wird. Auf einer Fläche von rund 3000 Quadratmetern soll mitten im Firmengelände ein neuer Parkplatz mit 110 neuen Stellplätzen entstehen. Zusätzlich sollen überdachte Stellplätze für Autos und ein großer überdachter Zweiradparkplatz gebaut werden. Bei der neuen zentralen Parkfläche setzt Winterhalter auf Elektromobilität. Beim Zweiradparkplatz und auf 30 Parkplätzen werden Zapfsäulen für elektrisch betriebene Fahrzeuge gebaut. Im Boden werden Leerrohre und Leitungen verlegt, um in Sachen Elektromobilität erweitern zu können.

Ist der Parkplatz nur eine Zwischenlösung, bis mitten auf dem Firmengelände weitere Produktionsstätten wichtiger sind? Im technischen Ausschuss wurde die Frage laut, ob rare Industrieflächen für einen Parkplatz verbraucht werden sollten. „Irgendwo müssen die Parkplätze ja auch hin“, sagte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel „Der neue Parkplatz wird einiges kosten. Die nächsten Jahre wird die Fläche sicher ein Parkplatz bleiben“, sagt Bernhard Graeff von der technischen Geschäftsleitung der Firma Winterhalter.

P+W: höherer Montageturm

Die Montagetürme der Firma P+W Metallbau mit ihren markanten turmhohen, blauen Rolltoren sind weithin zu sehen. Im Inneren werden riesige Silos zusammengebaut. Mit jedem Bauteil, das von unten angeschraubt wird, wächst das Silo in die Höhe. Die Röhre wird von einer Hebevorrichtung in die Höhe gezogen, damit von unten weiter gearbeitet werden kann. Durchsichtige Elemente im Rolltor lassen unten Licht in den Montagebereich. Wenn das Silo fertig ist, öffnet sich das turmhohe Rolltor, um das fertige Werkstück freizugeben.

Im Jahr 2000 hatte der technische Ausschuss sein Einverständnis für einen 33 Meter hohen Montageturm gegeben. Jetzt will die Meckenbeurer Firma noch höher hinaus und einen 36 Meter hohen Werkstatt-Tower errichten. Dafür ist eine Befreiung von der im Bebauungsplan vorgesehenen maximal zulässigen Höhe für Sonderbauten erforderlich.

Das neue Gebäude darf den Luftverkehr nicht gefährden. Das müsse geprüft werden, forderten die Mitglieder des technischen Ausschusses. Auch solle sich der neue Turm durch eine optisch ansprechende Gestaltung, wie die bisherigen Türme ins Landschaftsbild einfügen, forderten die Ausschussmitglieder. Unter diesen Voraussetzungen wurde der Bau in der Sitzung genehmigt.