Vor zehn Jahren hat sich Josef Friedel erstmals mit Hermann Josef Untraut beschäftigt. Der Meckenbeurer Historiker hatte den Reverend in seiner Schrift „Meckenbeuren im 19. Jahrhundert“ (erschienen 2012) als eines von drei Beispielen genannt – für Meckenbeurer, die zur Kulturkampfzeit einen Ordensberuf anstrebten und ihn im Ausland verwirklichten.

Im Vorjahr hat sich der Leiter des Arbeitskreises Heimatkunde (im Kulturkreis Meckenbeuren) nun erneut auf die Spuren von Reverend Untraut begeben. Eine Anfrage aus Marshfield in Wisconsin hatte Friedel dazu bewogen. Anlass war, dass der 1941 verstorbene Hermann Josef Untraut in der heutigen 19 000-Einwohner-Stadt ein Krankenhaus gestiftet hatte – und dass dies gewürdigt werden sollte.

Im damaligen Meckenbeurer Ortsteil Brand (heutige Tettnanger Straße) war Untraut 1854 geboren worden. Der Sohn eines Wagnermeisters besuchte das Gymnasium des Klosters Mehrerau (nahe Bregenz) und studierte Theologie in Eichstätt. „Nach dem Studium traf ihn ein Einreiseverbot nach Württemberg“, schreibt Friedel.

Zweierlei mag dabei zusammengekommen sein: Bismarcks harte Linie in der Kulturkampfzeit, zu der beispielsweise gehörte, alle Klöster aufzulösen, die nicht krankenpflegerisch ausgerichtet waren. Und: Da es in Württemberg keine Altersgrenze für Pfarrer gab, herrschte arger „Stellenmangel“. Für die rund 20 jährlich freiwerdenden Stellen habe es rund 35 Interessenten gegeben, verdeutlicht dies Josef Friedel anschaulich.

Wie sich das vor Ort auswirkte, auch dafür hat der versierte Heimatforscher eine Angabe: In Brochenzell, damals eine Pfarrgemeinde mit „160 Seelen“, habe es einen Pfarrer und einen Vikar gegeben.

Inwieweit es für den beruflichen Werdegang von Hermann Untraut von Belang war, dass er „beigebracht war in die Ehe“, lässt sich nicht sagen. Hatte ihn sein Vater adoptiert, so ist ebenfalls bekannt, dass der Wagnermeister 1901 bei seinem Sohn in Amerika verstarb.

Verbürgt ist hingegen, dass er auf sein Bürgerrecht in Meckenbeuren verzichten musste, um der Gemeinde nicht späterhin einmal zur Last zu fallen.

Als Emigrant empfing Untraut 1882 in Milwaukee die Priesterweihe. Die Primiz feierte er in Chippewa Falls, als Vikar wirkte er ab 1883 in Edson. Fünf Jahre später wurde Untraut Pfarrer in Accanda. Weitere Stationen sind ein Heimaturlaub 1893, der Wechsel nach La Crosse im gleichen Jahr und 1908 nach Eau Clair, wo er 1920 in den Ruhestand versetzt wurde.

„Hochangesehener Geistlicher“

Von da an engagierte er sich bis zu seinem Tod 1941 als Krankenhaus-seelsorger in Marshfield. „Überall baute er Schulen und Kirchen und war stets ein überaus seeleneifriger, hochangesehener und viel geliebter Geistlicher.“ So steht es in einem Brief seines Neffen, des Stadtpfarrers Anton König aus Ellwangen.

Doch nicht nur in der neuen Heimat sollten Untrauts Gaben weiterwirken, sondern auch in seinem Geburtsort. Der Heimatgemeinde stiftete er das Gnadenbild der „Immerwährenden Hilfe Mariens“, das jahrelang den Hochaltar der Kirche St. Maria zierte. Bekannt ist zudem, dass er die Kreuzwegstationen und liturgische Geräte spendete. „Seine beträchtlichen Geldbeträge zum Kirchenbau von 1913 wünschte er ungenannt anzunehmen“, so Friedel.

BLICK:

Gewürdigt findet sich Hermann Untraut in der 2015 vorgelegten Dissertation „Between two cultures: Hermann Joseph Untraut (1854-1941) and his pioneering efforts in the liturgical movement in Wisconsin“. Verfasst hat sie Miranda Gail Henry an der Universität von Virginia. Sie bezieht sich darauf, dass der Reverend 1925 ein Buch mit dem Titel „Die liturgische Bewegung (The Liturgical Movement)“ veröffentlicht habe. Seine Basis habe es in einer Artikelserie, die Untraut in den 1880er-Jahren für eine deutsche katholische Wochenzeitung verfasste. In ihnen kommentierte er Themen wie die Bedeutung der deutschen katholischen Sozialorganisationen.

Zum Inhalt: Untrauts Buch von 1925 beschreibe Bemühungen zur liturgischen Erneuerung plus Aufruf an die deutschen Katholiken in den USA zur Reform der liturgischen Bräuche „by encouraging greater lay participation in the public worship of the church“. Eine Ermutigung hin zu größerer Laien-Beteiligung, die Miranda Gail Henry als Pionierarbeit würdigt.