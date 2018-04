„Ein Kunstrasen wäre ein Segen“

Der Wechsel an der Vereinsspitze des VfL-Brochenzell hatte im November 2017 für einiges Aufsehen in Meckenbeuren gesorgt. Petra Spornik, bis dahin Schriftführerin im knapp 700 Mitglieder starken VfL, übernahm den Vorsitz von Andreas Ritter, der sich nach 14 Jahren aus beruflichen und privaten Gründen zurückzog. Im Interview mit Kerstin Schwier erzählt Spornik, wie sie die ersten Monate ihrer Amtszeit erlebt hat und was sie sich für die Zukunft wünscht.

Frau Spornik, seit dem 24. November 2017 sind sie die Vorsitzende des VfL Brochenzell. Wie fällt ihre erste Zwischenbilanz aus? Ist es so, wie es sich vorgestellt haben?

Ja, es ist genauso viel Arbeit, wie ich es mir vorgestellt habe. Dabei gilt es, flexibel und aktiv zu sein, nicht nur im sportlichen Bereich. Vereinsarbeit umfasst einiges mehr. Während man heute darüber entscheidet, den Containerstandort in Brochenzell weiter mit dem Musikverein und der Narrenzunft zu betreuen, geht es morgen um Organisation und Durchführung der Bewirtung des Bezirkstages vom Württembergischen Fußballverband mit 200 Gästen. Die Aufgaben sind sehr vielfältig. Im sportlichen Bereich hat sich schon einiges bewegt. Es wurde eine neue Abteilung Breitensport, mit Josef Brugger als Abteilungsleiter, gegründet und wir konnten Sertan Sert als Jugendschutzbeauftragten gewinnen.

Der Rückzug von Andreas Ritter kam für viele Außenstehende überraschend. Für Sie auch? Seit wann wussten Sie von Ritters Plänen, aufzuhören und wann fiel Ihre Entscheidung, anzutreten?

Andreas Ritter hatte bereits Anfang 2017 in einer Vorstandssitzung erste Andeutungen gemacht, aus beruflichen und privaten Gründen den Aufgaben als erster Vorsitzender nicht mehr gerecht werden zu können. Im Herbst stand dann fest, dass er nicht mehr zur Verfügung steht. Durch einige Gespräche in der Vorstandschaft ist mein Entschluss gereift, ihn abzulösen, da mir sowohl Rudi Rädler als zweiter Vorstand, Walter Baumann als Kassierer und Sascha Keck als Schriftführer ihre Unterstützung zugesagt haben. Die Entscheidung ist dann gefallen, nachdem mir auch mein Mann seine Unterstützung zugesagt hat, denn es bedeutet einen großen Einschnitt in unser bisherigen Privatleben.

Als jahrelange Schriftführerin konnten Sie schon einen Blick hinter die Kulissen des VfL werfen. Hat sich der Blickwinkel als Vorsitzende noch mal geändert?

Selbstverständlich. Als Schriftführerin habe ich Besprechungen protokolliert. Als erste Vorsitzende trage ich Verantwortung für den Verein und vor allem für seine Mitglieder. Heute treffe ich gemeinsam mit meinen Vorstandsmitgliedern und dem Hauptausschuss wichtige Entscheidungen. Das hat schon eine ganz andere Tragweite, der ich mir immer wieder bewusst bin.

Viele Vereine klagen über Mitgliederschwund. Wie sieht es beim VfL-Brochenzell aus?

Von Schwund möchte ich nicht sprechen. Sicher gibt es immer wieder Veränderungen bei den Mitgliederzahlen, aber das liegt zum einen auch an den Veränderungen im Verein (Wegfall von Angeboten) und zum anderen am Wandel der Gesellschaft. Wir dürfen nicht auf der Stelle treten, sondern müssen aktiv interessante, aber auch bezahlbare Angebote suchen und anbieten, um dadurch unsere Mitgliederzahlen wieder vergrößern zu können.

Ähnlich sieht es beim ehrenamtlichen Engagement aus. Hat der VfL Probleme, Helfer, Übungsleiter und Trainer zu finden?

Ein Verein steht und fällt mit den Ehrenamtlichen. Es freut mich immer wieder zu sehen, mit wie viel Engagement unsere ehrenamtlich Tätigen sich für den VfL einsetzen. Darunter sind sehr viele, die dem Verein schon seit vielen Jahren die Treue halten.

Hat der VfL ein bestimmtes Leitbild? Wo sehen Sie den Verein in fünf Jahren?

Ich weiß nicht, ob ich an dieser Stelle schon von einer Strategie reden kann, aber ich denke, es wird ein Ziel sein, dass der VfL auch in fünf bis zehn Jahren als Verein sich nach wie vor für die Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in den unterschiedlichsten Sportarten zum Wohle der Gesundheit und Gemeinschaft berufen fühlt. Mit einem starken Management und nach wie vor vielen ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern, die die „große Familie“ bilden.

Gibt es ein Projekt, das Ihnen besonders am Herzen liegt?

Der größte Teil unserer Sportler sind die Fußballer. Es freut mich immer zu sehen, wie viele Kinder und Jugendliche, insgesamt rund 210, sich von unseren Trainern für den Fußball begeistern lassen und im VfL eine gute Ausbildung bekommen. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir es unseren Jugendlichen ermöglichen, ihren Weg bei uns zu gehen, also auch später im Aktiven- Bereich weiter spielen können. Der VfL bezeichnet sich als große Familie und das wird hier zelebriert. Wichtig ist mir aber auch der Breitensport, denn hier haben wir die Möglichkeit, die Angebotspalette zu erweitern und für Bewegungswillige interessant zu machen. Angedacht ist etwa ein Selbstverteidigungskurs, „Fitness unter freiem Himmel“ oder „Bewegung mit Hund“. Wir sind für Ideen und Anregungen immer offen und dankbar.

Stichwort Kunstrasenplatz...

Meine Mitstreiter aus der Fußballabteilung sind an dem Thema dran. Mit den beiden uns zur Verfügung stehenden Rasenplätzen sind wir seit Jahren am äußersten Limit in Bezug auf Belastung der Plätze. Ein Kunstrasen wäre hier wahrlich ein Segen.

Was treibt Sie persönlich an? Warum tun Sie sich dieses zeitintensive Amt an?

Mein persönlicher Antrieb kommt von Herzen. Der VfL und seine Mitglieder leben in einer großen Gemeinschaft. Als ich vor 18 Jahren hierher kam, wurde ich mit meinem Mann sehr herzlich willkommen geheißen und integriert. Ich habe beim VfL nicht nur Mitglieder, sondern auch viele Freunde und Helfer, die mit mir gemeinsam den VfL für die Zukunft noch weiter als bisher nach vorne bringen möchten. Diese Unterstützung und auch der positive Zuspruch seit der Übernahme des Amtes treiben mich an. Dieser Verein ist einzigartig. Es erfüllt mich mit Stolz und ist einfach toll, dass ich hier Vorsitzende sein darf.