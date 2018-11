Ein kultiges Urgestein der Blasmusik

Ein Leben für die Blasmusik: 60 Jahre lang spielt Hans Sauter im Musikverein Kehlen. Am Samstag wird das charismatische Musikurgestein beim Herbstkonzert in der Karl-Brugger-Halle für diese herausragende Leistung geehrt.

Alles begann 1956, als Sauter sich entschied, Flügelhorn zu lernen. Damals noch bei Bernhard Wagner in Buch. „Obwohl in meiner Familie bis dato keiner ein Instrument spielte, hat es mich zur Musik gezogen“, erinnerte sich Sauter. Zwei Jahre später, mit nur 14 Jahren, trat er dem Musikverein Kehlen bei, dem er bis heute treu blieb. Schnell war klar – es fehlt ein Tubist. Da ließ sich Hans Sauter nicht lange bitten. Seither spielt der 75-Jährige den Bass. Ob im Musikverein, in der früher bekannten Tanzkapelle Kehlen oder bei kleineren Besetzungen wie der Lötwagenkapelle, Sauter liebt die Musik und vor allem die Kameradschaft. „Was mir schon immer an der Musik gefallen hat, war unsere Gemeinschaft“, erzählte er. „Auch heute noch schätze ich es sehr, dass Jung und Alt zusammen etwas unternehmen. Wir sind eben alles gute Kollegen.“ Bekannt für seine Witze und lockere Art machte sich Sauter, alias Kutt, schnell in der Gemeinde und weit über die Grenzen hinaus einen Namen. So erinnern sich viele an Auftritte, verkleidet als Beatles-Mitglied, oder an seinen speziellen Hut für die „Fischerin vom Bodensee“. Die Liebe zur Musik tat ihr Übriges. Auf die Frage nach seinem Lieblingsinstrument antwortete er mit einem breiten Grinsen, „natürlich die Tuba. Da bekommst am meisten Durst.“ Naheliegend, dass Kutt daher 1993 in seiner Grillhütte das erste Tubistentreffen mit Musikern aus den verschiedenen Vereinen veranstaltete. Die nächsten 15 Treffen organisierte er noch mit, bevor er später nur noch als Teilnehmer bei den verschiedensten Terminen mitwirkte.

Bis heute spielt Hans Sauter in drei Kapellen – dem Musikverein Kehlen, dem Seniorenorchester Bodenseekreis und den Herz-Schmerz-Symphonikern. In Zukunft möchte er sich eher auf die ruhigeren Stücke konzentrieren. „Bei den Herz-Schmerzern und im Seniorenorchester fühle ich mich sehr gut aufgehoben. So kann ich weiterhin Musik machen“, freute sich Sauter. Am Samstag wird also nicht nur eine Größe der Blasmusik in Kehlen geehrt. Gleichzeitig wird Kutt seine aktive Karriere im Musikverein Kehlen beenden – ein kultiges Urgestein geht.