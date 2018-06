Ein Konzertabend mit Sahnehäubchen

Ein übervolles Haus und tosender Schlussapplaus sind Beleg genug gewesen: Besser hätte das fünfte Jahreskonzert der Frauenbande Meckenbeuren nicht über die Bühne gehen können. Und der Applaus war mehr als verdient, begeisterten doch die 36 Frauen der Frauenbande, der Akkordeonclub Meckenbeuren sowie die A Capella - Gruppe „Die Namenlosen“ mit ihren exzellent vorgetragenen musikalischen Beiträgen.

Man habe als Programm seitens der Frauenbande die Lieblingsstücke der vergangenen fünf Jahre zusammengetragen und die Gäste könnten sich so auf einen schönen Konzertabend im „Kultur am Gleis 1“ freuen, begrüßte die Vorsitzende Sonja Wirsum die Gäste. Und so begeisterte der Chor denn auch gleich mit einer Zeitreise durch die vergangenen fünf Jahre.

Sahnehäubchen beim Auftritt des Akkordeonclubs Meckenbeuren unter der Leitung von Dagmar Mirl war das mit der Frauenbande gemeinsam präsentierte „Udo Jürgens Medley“. Mit fünf Stücken, dabei besonders beklatscht „Aber sonst g’sund“, begeisterte nach der Pause die A-cappella-Gruppe „Die Namenlosen“ um Markus Maier, bevor die Frauenbande unter Leitung von Jürgen Jakob mit weiteren tollen Beiträgen und dem „Oh Happy Day“ das Finale einläutete. Sonja Wirsum dankte zum Schluss allen Beteiligten und vergaß dabei neben den Musikern am Saxophon, Bass und Schlagzeug auch nicht die Besucher selbst, „denn ohne Sie wäre heute Abend alles Quatsch und umsonst gewesen".