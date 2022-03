Ein bissle Umzug muss schon sein !

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dass Narretei nicht immer planbar ist, zeigte sich am Fasnetsonntag Nachmittag, als sich pünktlich zum sonstigen Umzugsbeginn eine stattliche Schar an Narren (immer streng am Strassenrand beziehungsweise auf dem Bürgersteig laufend) aufmachte und einen Miniumzug veranstaltete. Angeführt von einer Musikgruppe, bestehend aus Musikern aller drei Ortsteile zog die Truppe mit Narren der Narrenzunft Brochenzell, verstärkt durch Freunde der Galleyengeister aus Ettenkirch, den Narren aus Kau sowie den Feuerhexen aus Tettnang den Umzugsweg von Meckenbeuren nach Brochenzell und zeigte der Bevölkerung eindrucksvoll: „Narren lassen sich auch von Putin nicht unterkriegen!“

Spontan öffneten sich Fenster, Spaziergänger blieben stehen und applaudierten erfreut und mancher schaute traurig in den strahlend blauen Himmel und träumte davon, was bei diesem Kaiserwetter zu normalen Zeiten auf Brochenzeller Straßen wohl los wäre.