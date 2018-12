Ein Beispiel, das Schule machen darf

Noch mehr als sonst haben Nikolaus und Knecht Ruprecht es in diesem Jahr verstanden, ein Strahlen in die Gesichter der Kehlener Grundschüler zu zaubern. Hatten sie doch einen Christbaum im Gepäck, der der Wilhelm-Schussen-Schule vom Christbaumparadies Baumann und Familie Welte gespendet wurde, worüber sich auch Schulleiterin Andrea Rist freute.

Dass ein echter Baum mit echten Nadeln von den Buben und Mädchen gewünscht wurde, hatte sich nämlich herumgesprochen. Zwar versinnbildlichte in diesem Jahr erstmals ein Adventskranz aus Metall die Wartezeit bis zur Geburt Jesu, doch soll mit dem Christbaum das Brauchtum noch einmal mehr in den Mittelpunkt rücken. Diese Tradition in Erinnerung zu rufen und fortzuführen, ist denn auch der Beweggrund der Sponsoren. Und vielleicht macht ihr Beispiel ja auch Schule und die Gemeinde erinnert sich an jene Zeiten, als alle Meckenbeurer Schulen von öffentlicher Seite mit einem echten Baum bedacht wurden (gefolgt von Jahren, in denen die Kehlener Schule selbst einen Tannenbaum orderte).