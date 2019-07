Ein beeindruckender Festtag in und um St. Maria

Es war ein beeindruckender und schöner Festtag für die gesamte Seelsorgeeinheit Meck-enbeuren – die Feier des Patroziniums „Maria von der immerwährenden Hilfe“ sowie der Weihejubiläen von Pfarrer Josef Scherer und Pfarrer Andreas Gälle.

Begleitet von der Meckenbeurer Musikkapelle unter der Leitung von Michael Jung zogen die beiden Pfarrer zusammen mit Domvikar Peter Dückers (Aachen), der Gemeindereferentin Martina Andric-Röhner, zahlreichen Ministranten und Vereinsabordnungen in die St. Maria Kirche ein. Der Festgottesdienst selbst wurde vom Kirchenchor St. Maria (Leitung Susanne Brugger) verstärkt durch Sänger aus St. Verena Kehlen und St. Jakobus Brochenzell sowie durch die Musikkapelle musikalisch gestaltet. Gott rufe uns alle zu seinem Dienst und so seien wir von Gott berufene und geliebte Menschen, betonte Pfarrer Josef Scherer gerade auch im Hinblick auf sein 35. Weihejubiläum. Domvikar Peter Dückers analysierte in seiner Festpredigt die tiefere Bedeutung von Gemeinschaft, Gemeinde und somit auch Kirche. Kirche sei dort, wo Menschen im Glauben zusammen seien, in der Hoffnung, die ihnen durch Gottes Wort gegeben und ins Herz gesprochen sei. Sache des Glaubens sei es, bei all unserem Tun nicht bei uns selbst zu bleiben, sondern Gott zu loben. Einen nicht unbegreiflichen Gott in der Ferne, sondern einen Gott inmitten unseres oft armseligen Menschenlebens. Er sei immer noch froh und dankbar, in diesen Dienst hineingesandt und damit auch beschenkt zu sein, betonte Pfarrer Josef Scherer rückblickend auf seinen Weihetag in Bad Mergentheim vor exakt 35 Jahren. Es sei etwas Schönes, sich gemeinsam für den Dienst im Glauben und so für die Menschen einbringen zu dürfen. Pfarrer Andreas Gälle sprach rückblickend auf die zehn Jahre seines priesterlichen Wirkens die enormen Veränderungen in Gesellschaft, Staat und Kirche an. Als Getaufte seien wir in eine ganz konkrete Zeit hineingestellt und aufgerufen, das Wort Gottes zu verkünden und unseren Glauben zu leben. Dabei dürfen wir auf Maria vertrauen, schloss er den Bogen zur Patronin der Meckenbeurer Pfarrkirche und zur Feier des Patroziniums. Mit einem feierlichen, gut besuchten Vespergottesdienst wurde der Festtag in St. Maria Meckenbeuren beschlossen.