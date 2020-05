Eigentlich wäre jetzt Schlossfest

Eigentlich wäre dieses Wochenende Schlossfest in Brochenzell. Aus bekannten Gründen kann es leider nicht stattfinden. Der Musikverein Brochenzell blickt in einem Bericht auf den Werdegang der Veranstaltung zurück, die in diesem Jahr zum 35. Mal über die Bühne gegangen wäre.

Damit keine Stornierungskosten für Zelt und Bands anfallen, musste das einzige größere Fest, das in Brochenzell noch stattfindet, frühzeitig abgesagt werden, heißt es dazu. Es wäre das 35. Schlossfest gewesen. Vor dem Schlossfest hatte der Musikverein 35 Gartenfeste an sieben verschiedenen Standorten in Brochenzell veranstaltet.

Auf Initiative des damaligen Musikvereins-Vorsitzenden Hans Denner wurde nach einem festen Platz gesucht. In die engere Wahl kam der Schlossparkplatz von der Gemeinde, der dann auch genehmigt wurde. Mit dem neuen Standort war sogleich der neue Festname geboren: Schlossfest. Die Organisatoren waren froh, endlich langfristig einen Platz gefunden zu haben. Die Wechsel der Veranstaltungsorte in der Vergangenheit hatten jeweils logistische Probleme mit sich gebracht. Man brauchte Strom- und Wasseranschluss, Parkplätze und vieles mehr. Das Gartenfest wurde zum Zeltfest, das vor Wind und Wetter gefeit war.

Das Corona-Virus machte dem Fest 2020 einen Strich durch die Rechnung. Die Organisatoren freuen sich aber bereits auf eine Veranstaltung im Jahr 2021.