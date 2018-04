Eheberater fragt: „Stehen wir am Beginn einer erotischen Eiszeit?“

Mit über 50 Zuhörern ist der zweite von insgesamt drei Vorträgen im Rahmen der Ökumenischen Bibelwoche „Liebe – einfach göttlich“ am Donnerstagabend sehr gut besucht gewesen. Pastoralreferentin Francesca Trautner konnte mit Günter Kremer einen kompetenten Referenten zum Tagesthema „Zwischen Hochgefühl und Gleichgültigkeit“ im Gemeindehaus St. Jakobus in Brochenzell willkommen heißen.

Der Referent sei lange Jahre Leiter der Eheberatungsstelle gewesen und damit der richtige Mann für das Thema des zweiten Bibelabends, so Schwester Francesca. Kremer begann seine Ausführungen mit einem Rückblick auf seine eigene Jugendzeit. Die Phase des Verliebtseins sei damals in den so genannten langen 60er-Jahren in eine Zeit gesellschaftlicher wie kultureller Umbrüche gefallen. Bislang anerkannte Regeln seien in Frage gestellt worden, sexuelle Freizügigkeit sei angesagt gewesen. Auch die Frauenemanzipation habe damals rasant an Fahrt gewonnen, was der Psychologe und Therapeut grundsätzlich als Gewinn für beide Geschlechter bezeichnete. In der Gegenwart stelle sich jedoch oft die Frage „Was ist los mit der Liebe, stirbt die Liebe? Oder stehen wir gar am Beginn einer erotischen und sexuellen Eiszeit?“

Bei der Beantwortung dieser schwierigen Fragen bemühte Günter Kremer mit zahlreichen Zitaten den Psychoanalytiker und Sozialpsychologen Erich Fromm, bekannt unter anderen durch sein Bestsellerbuch „Die Kunst des Liebens“.

Günter Kremer erinnerte auch an die bekannten wie problematischen Auswüchse unserer Zeit, so an die überproportionale Präsenz der Medien zum Thema Liebe und Sex sowie den enormen Wachstumsmarkt der Partnerbörsen und die entsprechenden Internetportale.

Die Liebesbeziehungen seien in Gefahr, sich auf einen rein sachlichen Warenaustausch zu reduzieren. Die Antwort auf die Frage „Lässt sich die Liebe retten?“ sah Günter Kremer eher positiv. Die Liebe sei zwar „ein stetes Ringen miteinander mit dem Risiko des Totalverlustes“, doch allen Unkenrufen zum Trotz würden laut Studien zwei Drittel der Ehen halten. Nicht kritisiert aber trefflich kommentiert hatte einer der Zuhörer das über eine Stunde dauernde Referat des Diplompsychologen: „Wir sind jetzt geradezu von ihren Ausführungen erschlagen. Sie haben sehr viel Erich Fromm zitiert. Ich selbst habe den Namen noch nie gelesen und bin dennoch 57 Jahre glücklich verheiratet.“ Eine zunächst humorig wirkende Bemerkung, aus der sich jedoch im Gespräch ein einfaches Rezept zum Thema „Zwischen Hochgefühl und Gleichgültigkeit“ herauskristallisierte: „Es gibt in der Liebe wie Ehe Sonnen- wie Regentage. Wenn man gemeinsam daran arbeitet, geht die Liebe nicht unter.“ Den dritten und letzten Vortrag gibt es am Dienstag, 6. Februar, zu hören. Dann beschließt Pfarrer Josef Scherer mit dem Thema „Die Liebe hört niemals auf – Das Hohelied der Liebe im Neuen Testament“ die Ökumenische Bibelwoche 2018. Die Veranstaltung am kommenden Dienstag findet im evangelischen Stephanus-Gemeindehaus in Meckenbeuren statt und beginnt um 20 Uhr.