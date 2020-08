Ein 47-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag in der Straße Lohner bei einem Zusammenstoß mit einem 26-jährigen Radfahrer schwer verletzt worden. Als der E-Bike-Fahrer auf Höhe einer Brücke nach links ausscherte, um mutmaßlich über diese nach links abzubiegen, zog er plötzlich wieder nach rechts. Dem 26-Jährigen gelang es zwar auszuweichen, allerdings berührten sich hierbei die Lenker, so dass beide Männer zu Fall kamen, heißt es im Polizeibericht.