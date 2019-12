Durch Kehlen oder außen herum – so ist’s schneller

„Dolang oder dettlang“ ist die Frage, die sich angesichts neuer Straßen stellt. Im Fall der Südumfahrung Kehlen: Ist der Weg auf der neuen Straße schneller oder jener (wie bisher) durch den Ort? Schließlich wird die Zeitersparnis mit der entscheidende Faktor für die Akzeptanz der Strecke sein.

Die SZ hat es getestet. Von Tettnang haben sich die Redakteure Stefan Fuchs und Roland Weiß um die gleiche Zeit auf den Weg gemacht, hintereinander von der SZ bis zum Bärenplatz und dann wetteifernd, wer – unter Einhaltung der Verkehrsregeln und Verzicht auf Schleichwege – als erster den Kreisel bei Hirschlatt erreicht.

Die Redakteure Roland Weiß und Stefan Fuchs machen den Test: Welche Route ist schneller?

Die Er-Fahrungsberichte (bitte nicht zu ernst nehmen):

Stefan Fuchs auf der Südumfahrung um Kehlen herum:

10.51 Uhr Direkt hinter dem Weiß‘schen Kombi geht es in Richtung Bärenplatz, dann aber nach links, den Schildern nach Friedrichshafen nach. Vorher müssen zwei Autos aus dem Gegenverkehr durch.

10.52 Uhr Mit Zuckelgeschwindigkeit geht es die Karlstraße hinab. Dann kreuzt auch noch eine Mutter mit Kinderwagen. Naja, man ist ja höflich und wartet.

10.54 Uhr Das Ortsschild ist passiert, jetzt heißt es zum ersten Mal beschleunigen – leider nur auf 70 Stundenkilometer.

10.55 Uhr Mit Tempo 50 zieht sich die Strecke durch Pfingstweid und Walchesreute. Vorsicht, auf diesem Streckenabschnitt stehen Blitzer.

10.57 Uhr Ab geht’s in den Kreisverkehr am Gasthaus Kreuz. Kein Auto von links in Sicht, also direkt weiter Richtung Ravensburg. Ein Transporter fährt vorne her in den nächsten Kreisel, zweite Ausfahrt raus. Noch drei Kilometer nach Hirschlatt. Wo Roland Weiß wohl stecken mag?

10.58 Uhr Jetzt heißt es: Gaspedal durchdrücken! Die Strecke ist frei, der Fahrbahnbelag neu. Tempo 100 ist schnell erreicht.

10.59 Uhr Weiter geht’s am Wald vorbei, wartet am Ziel schon der graue Kombi?

11.00 Uhr Das gibt’s doch nicht! Hinter einem kleinen LKW biegt gerade ein Auto vor dem Hirschlatter Kreisel gemächlich in die Parkbucht ab. Drinnen hebt der Sieger lässig die Hand. Es war knapp, aber das Rennen ist verloren.

Roland Weiß via alte Straße durch Kehlen:

10.51 Uhr Von der SZ in die Lindauer Straße einbiegen, bis zum Bärenplatz und den Kirchbuckel hinunter und wieder hinauf.

10.52 Uhr Die erste Hürde ist genommen: kein Fußgänger am Zebrastreifen bei der Kirche. Und da auch bei der Ampel am Ex-Rosengarten „alles im grünen Bereich“ ist, lässt sich Hoffnung schöpfen: „The winner is...“

10.53 Uhr Mit gebotenen 70 Stundenkilometern an Gut Moos vorbei, kein Blitzer in Sicht, auch kein schneegrauer. Tempo bolzen dann bis zum Ortseingang Reute.

10.54 Uhr Eine von zwei entscheidenden Stellen: Die Einfahrt auf die B30 bei Norma. Zwei Autos vor mir – und das wohl schon länger: Jedenfalls springt die Bedarfsampel sogleich an, und der Zeitverlust ist minimal.

10.55 Uhr Abbiegen in die Pestalozzistraße. Tempo 30 ist hier Ehrensache: Zu gut ist noch in Erinnerung, welche Beharrlichkeit notwendig war, um solches zu erreichen.

10.56 Uhr Die Schranke ist unten am Bahngleis, fünf Autos warten bereits. Nach gefühlt einer Minute rast der Interregio durch, die Schranken öffnen sich, und es geht mit angepasster Geschwindigkeit hinter einem Kastenwagen weiter.

10.57 Uhr Nur einer aus der Kolonne ist zum Stefans-Beck eingebogen, der Rest nimmt den Weg durch Kehlen hin zur neuen K7725.

10.58 Uhr Die neue Straße ist in Sicht, Kreidestriche auf dem Boden künden bei der Einmündung davon, dass der erste Unfall bereits Vergangenheit ist. Das Einbiegen stellt keine Schwierigkeit dar: Aus Richtung Brücke nähert sich kein Fahrzeug.

10.59 Uhr Jetzt nur noch durch den Schlätter Wald und an Holzreute vorbei – und dann die spannende Frage: Wartet der weiße SZ-Golf bereits am Kreisel bei Hirschlatt oder is the winner: rwe?

Letzteres.