„Du sorgst für uns – Du stärkst uns“

„Ich freu mich so sehr, dass wir wieder zusammen Gottesdienst feiern können. Dass sie alle gekommen sind und wir uns wiedersehen“. So hat Pfarrer Josef Scherer die Senioren in der Kirchengemeinde St. Verena in Kehlen beim Gottesdienst in der Fastenzeit begrüßt. Sein Dank galt besonders dem Seniorenteam, das trotz Corona bei der Stange geblieben ist und nun schon wieder alles so perfekt organisierte. „Der Durst nach Gott kann wieder gestillt werden“, zitierte er aus den Psalmen und freute sich über dieses Beisammensein. „Denn auch die schönsten Fernsehgottesdienste können dieses nicht ersetzen“, machte er deutlich und wünschte allen, dass Sie Gott vertrauen können, auch wenn es Schweres gibt im Leben. „Er schenkt uns Kraft und richtet uns auf und seine rechte Hand hält uns fest“, versprach er und segnete die Osterbrote, die das Seniorenteam vorbereitet hatte. Und natürlich überreichten sie ihren Senioren und Seniorinnen persönlich das kleine Geschenk, mit so manchem lieben Wort, einem freundlichen Lächeln, mit dem kleinen Plausch der so lange fehlte und den besten Wünschen.