DSGVO: Mayer-Lay gegen sofortige Strafen

Zum CDU-Stammtisch vergangene Woche war Volker Mayer-Lay zum Thema Datenschutzverordnung zu Gast. Der Vorsitzende der Kreis-CDU erläuterte den Gästen in der Vesperstube Kehlen die Eckpunkte der neuen Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO), wie die CDU mitteilt.

Aktuell gibt es überall Unsicherheit über die neue Informationspflicht gegenüber Verbrauchern, Kunden, Mitgliedern, berichtete Mayer-Lay. Er plädiert für eine ähnliche Auslegung der Verordnung wie dies in Österreich der Fall sei. Entgegen der deutschen Gesetzgebung, die sofortige Strafen vorsieht, hätten die österreichischen Nachbarn keine Strafen vorgesehen und würden diese erst nach mehrfachen Verstößen in Betracht ziehen.

Zum Thema Diesel und Fahrverbote fiel das Urteil von Mayer-Lay ebenfalls eindeutig aus. „Fahrverbote können nur als letztes mögliches Mittel in Betracht gezogen werden.“ Er sei überrascht, dass trotz der lang andauernden Diskussion die Unterscheidung von CO und Stickoxiden in der Öffentlichkeit nicht ausreichend berücksichtigt wird.

CDU-Ortsvorsitzende Angela Stofner bedankte sich bei Volker Mayer-Lay für den informativen und kurzweiligen Abend. Bereits jetzt lädt sie alle Interessierten zum nächsten Stammtisch am 3. Juli um 19 Uhr im El Greco ein. Rudolf Wenzler vom Initiativkreis Meckenbeuren wird zum Thema Handel und Gewerbe in Meckenbeuren und Parkraumkonzept sprechen. (di)