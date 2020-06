„Driemtiem vom Vrenele“ zeigt auch mit Abstand Geschlossenheit

Nun hat auch die Realschule Trossingen einen bestätigten Corona-Fall: Wie das Tuttlinger Landratsamt am Samstag mitteilte, wurde ein Schüler positiv getestet, der an einer Familienfeier in Aldingen teilgenommen hatte.

Wie Pressesprecherin Julia Hager am Sonntag auf Anfrage sagte, handelt es sich um einen zwölfjährigen Schüler. Er müsse nun für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Ebenso wie alle seine Kontaktpersonen der Kategorie eins, also auch Schüler und Lehrer, die unmittelbar Kontakt mit dem Jungen hatten.