Drei Veranstaltungen mit spannenden Referenten von überregionaler Bedeutung finden Anfang Juli bei der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) statt: Prof. Michael Seewald ist laut KEB-Pressemitteilung am 1. Juli online und Pfarrer Thomas Frings zweimal live zusehen und zu hören: am 7. Juli in Kehlen und am 8. Juli im Kloster Reute/ Bad Waldsee. Anmeldeschluss ist am 29. Juni (Seewald) und am 1. Juli (Frings)

„Dieselbe Kirche anders denken - Tradition und Innovation in der Kirche“ heißt der Online-Video-Vortrag mit Prof. Michael Seewald von der Universität Münster. Seewald ist als Jahrgang 1987 jüngster Theologieprofessor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Universität Münster. Er zeigt anhand ihrer Entwicklungsgeschichte auf, dass der Spielraum für Veränderung und Reform in der Kirche ist größer als gedacht. Seine These: „Die Kirche war in der Vergangenheit wandlungsfähiger als viele meinen. Warum sollte ihr das nicht auch in der Zukunft gelingen?“

Termin: Mittwoch, 1. Juli 19.30 bis 20.30 Uhr, Einwahl und Technikcheck ab 19 Uhr; Referent: Prof. Michael Seewald; Kosten: um einen freiwilligen Teilnahmebeitrag wird gebeten; Anmeldung: erforderlich bis 29. Juni 2020 bei der keb Bodenseekreis e.V., per Telefon unter der Nummer 07541 / 378 60 72, oder per E-Mail: info@keb-fn.de oder online unter www.keb-fn.de; Technische Voraussetzung: PC, Laptop oder Smartphone sowie eine stabile Internetverbindung; den Zoom-Link zur Teilnahme erhalten Sie nach Anmeldung.

„Gott funktioniert nicht – deswegen glaube ich an ihn“ heißt der Live-Vortrag und Diskussion mit Pfarrer Thomas Frings zu seinem neuen Buch. Drei Jahre nach seinem Rücktritt als Pfarrer und seinem Bestsellererfolg meldet sich Thomas Frings zurück. In seinem neuen Buch „Gott funktioniert nicht“ spricht er offen über sein eigenes Suchen und Ringen um Gott. Dabei kritisiert er falsche Vorstellungen und zu große Ängstlichkeit in der Kirche. Seine Kernaussage: Ein Glaube, der Gott nicht verkitscht und ihn nicht instrumentalisiert, sondern ihn ernst nimmt, kann so radikal sein, dass er die gesamte Kirche verändert. Seine These: „Nur solch ein Glaube trägt und ist das Fundament von allem, was Kirche ausmacht.“

1. Termin: Dienstag, 7. Juli, 19 Uhr; Ort: Katholische Kirche St. Verena Meckenbeuren-Kehlen, Verenaweg 3, in Meckenbeuren-Kehlen; Referent: Pfarrer Thomas Frings; Kosten: 10 Euro; Anmeldung: erforderlich bis 1. Juli bei der keb Bodenseekreis e.V., per Telefon unter der Nummer 07541/ 378 60 72, oder per E-Mail: info@keb-fn.de oder online unter www.keb-fn.de; Die Veranstaltung findet unter den aktuell gültigen coronabedingten Hygienevorschriften statt. Wir empfehlen das Tragen eines Mundschutzes.

2. Termin: Im Rahmen der „Reuter Gespräche“: Mittwoch, 8. Juli, 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr; Ort: Kloster Reute, Bildungshaus Maximilian Kolbe, Kardinal-von-Rodt-Str. 14, in Bad Waldsee; Referent: Pfarrer Thomas Frings; Kosten: 10 Euro für Leiter bzw. Mitglieder von Teams/Ausschüssen der katholischen Erwachsenenbildung kostenfrei; nmeldung erforderlich bis 1. Juli bei der keb Bodenseekreis, per Telefon unter der Nummer 07541 / 378 60 72, oder per E-Mail an: info@keb-fn.de oder online unter www.keb-fn.de; Die Veranstaltung findet unter den aktuell gültigen coronabedingten Hygienevorschriften statt. Deshalb wird es dieses Jahr leider keinen Imbiss, sehr wohl aber Getränke geben.