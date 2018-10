Drei Vereine laden am Samstag zum Skibasar ein

Die Skiabteilungen des VfL Brochenzell und des TSV Meckenbeuren sowie der Skiclub 7 Schwaben aus Kehlen laden am kommenden Samstag zu einem Skibasar in die Humpishalle Brochenzell ein. Sie führen damit die erfolgreiche Kooperation der Vorjahre fort, wie es in einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt.

Die Annahme der Ware erfolgt am Freitag 19. Oktober, zwischen 17 und 20 Uhr. Verkauf ist am Samstag 20. Oktober, von 11 bis 13 Uhr. Der Erlös oder die nicht verkaufte Ware kann zwischen 14 und 15 Uhr abgeholt werden. Es ist nur Barzahlung möglich.

Die Ski- und Winterausrüstungen müssen technisch in einwandfreiem Zustand sein. Für die Entgegennahme der Ware erheben die Veranstalter 50 Cent je Artikel. Bei der Vermittlung eines Käufers, also dem Verkauf der Ware, werden zehn Prozent des Verkaufserlöses als Vermittlungsgebühr einbehalten, ist der Ankündigung zu entnehmen.

Für die Verpflegung ist ebenfalls gesorgt. Bei Kaffee und Kuchen kann man sich über die Veranstaltungen der jeweiligen Vereine informieren.

Nicht nur beim Gemeinde-Skibasar arbeiten Skiclub 7 Schwaben, Vfl Brochenzell und TSV Meckenbeuren zusammen. Auch das Skiopening mit Partyspaß eird gemeinsam in Angriff genommen. Es findet statt am Freitag, 9. November – und zwar erstmals im Vereinsheim des TSV Meckenbeuren.

Die Apres-Ski-Ausfahrt ist ebenfalls bereits gesetzt. Am Samstag, 23. März geht’s wieder gemeinsam nach Ischgl. Die Saison 2018/2019 kann kommen. Zum ersten Mal hatten die drei Skivereine aus der Gemeinde im November 2016 einen Basar unter gemeinsamer Regie abgehalten. Auch das Ski-Opening und die Ischgl-Ausfahrt waren 2017 als Novum aufgeschienen – gehen also ins dritte Jahr.