Drei Vereine feiern zum wiederholten Mal gemeinsam in Ischgl

Der VfL Brochenzell, der Skiclub 7-Schwaben und der TSV Meckenbeuren haben sich am vergangenen Samstag im vollbesetzten Doppeldeckerbus gemeinsam auf den Weg nach Ischgl gemacht. Bei gutem Wetter konnten die Teilnehmer dort tagsüber die endlosen Pisten genießen und in der Patznauer Taja auf den Aprés-Ski-Abend einstimmen. Nach einem kurzen Schuhwechsel am Bus ging es in das Gewühle der partyfreudigen Wintersportler und es wurde ausgelassen gefeiert. Pünktlich um 21 Uhr traten die Teilnehmer dann mit guter Stimmung die Heimreise an, berichtet der TSV Meckenbeuren in einem Schreiben. Foto: TSV Meckenbeuren