Drei Vereine auf dem Weg in die Zukunft

Mit welchem Verein hälst du es? Was für die Kids in der Schule eine Frage von „Freund oder Feind“, von rot-weiß oder schwarz-gelb sein kann, das wird mitunter in niederen Ligen ähnlich hoch gehängt wie in der Bundesliga. Zumindest wenn es um Lokalkämpfe geht – etwa zwischen dem TSV Meckenbeuren und dem VfL Brochenzell.

Gewachsene Clubs mit langer Historie stehen dahinter, zu denen an der Schussen als dritter großer Verein der SV Kehlen gehört. Und nun arbeiten gestandene Männer und Frauen daran, dass aus dem Neben- und Gegeneinander ein Miteinander wird – bei der Fußballjugend beginnend, aber auch darüber hinaus.

Ansätze in diese Richtung gab es in Teilbereichen (und im Hintergrund wohl weiterwirkend) schon in der Vergangenheit. Zumeist waren sie befristet angelegt oder sind nicht weiter gediehen. Nur im Gesundheits- und Fitnesssektor haben sich die gemeinsamen Kursangebote durchgesetzt.

Ist jetzt die Zeit für mehr? Uneingeschränkt: JA. Die Geburten- und Mitgliederzahlen legen dies nahe, die absehbaren Gegebenheiten in der Gemeinde ebenso. Und: Die Frage „rot-weiß oder schwarz-gelb“ ist übersteigert. Viel schöner ist es, sich geschlossen hinter dem DFB-Team zu vereinen und ihm die Daumen zu drücken.

Im Fazit: Was hier angestoßen wird, verdient offene Unterstützung als zukunftsträchtiger Weg und eine Denke, die die Zeichen der Zeit erkannt hat.