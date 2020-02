Drei tolle Tage in St. Moritz

Am vergangenen Wochenende ist für die Skifahrer des Skiclub Meckenbeuren wie schon seit vielen Jahren wieder die St. Moritz-Tour auf dem Plan gestanden. Mit 56 Teilnehmern ging es am Freitag in aller Frühe los.

Da es in der Nacht zuvor geschneit hatte, gab es frischen Neuschnee auf den Pisten, und diese waren auch nicht mehr gewalzt worden. Für manche eine Herausforderung. Für andere reinstes Vergnügen, und das bei schönem Wetter. Am Samstag war nur noch strahlend blauer Himmel und da ging es dann wieder an den Corvatsch. Bei schön präparierten Pisten und freier Fahrt waren dem Skifahrspaß keine Grenzen gesetzt. Auch am Sonntagmorgen schien wieder die Sonne und so war wieder Piz Nair angesagt. Diesmal konnten die Meckenbeurer auch mit der Gondel auf den Gipfel, da diese am Freitag nicht lief. Nach diesem sehr schönen letzten Tag musste man sich schon wieder auf den Heimweg machen, aber das Fazit war auch dieses Mal wieder sehr positiv.