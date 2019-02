Drei Startlöcher für den Landeswettbewerb

Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“, bei dem auch sechs junge Akkordeonisten aus Meckenbeuren in der Kategorie Akkordeon Solo teilgenommen haben, hat am vergangenen Samstag in Friedrichshafen stattgefunden. Alle Teilnehmer aus Meckenbeuren erhielten erste und zweite Preise, drei Spieler erreichten sogar eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Alle sechs spielen im Orchester des Akkordeon-Clubs Meckenbeuren und werden in der Musikschule Vogel und Mirl unterrichtet. Die drei Wettbewerbsjuroren, werteteten wie folgt:

In der Altersstufe II – Jonas Leib 19 Punkte, 2. Preis; Lotta Müller 21 Punkte, 1. Preis; Julian Mirl 23 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung. In der Altersstufe III – Luisa Schraff 20 Punkte, 2. Preis. Altersstufe IV – Laurin Müller 23 Punkte und Jenny Zipprick 23 Punkte, beide 1. Preis mit Weiterleitung.