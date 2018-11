Drei Soldatenvereine laden erstmals gemeinsam ein

Einmal mehr zusammengerückt ist man in der Gemeinde Meckenbeuren am Volkstrauertag am Sonntag. Erstmals gedachten die drei Soldatenvereine Kehlen, Meckenbeuren und Brochenzell sowie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger bei einer zentralen Veranstaltung am Kehlener Ehrenmal der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt.

Die drei Kameradschaften zogen zunächst zusammen mit der Musikkapelle Kehlen und zahlreichen weiteren Vereinsabordnungen in festlichem Zug zum Gottesdienst in die St. Verena Kirche. Diesen gestalteten der Kirchenchor St. Verena sowie die Musikkapelle mit.

Die aktuelle Erinnerung an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren sowie an die Reichspogromnacht vor 80 Jahren hätten die Menschen erneut erschüttert und uns bewusst werden lassen, dass das Bemühen um Frieden unser aller Auftrag sei. Dies gelte nicht nur bezüglich der Kriege und Krisen fernab, sondern auch für unser unmittelbares Umfeld, wo aus Kriegsgebieten Geflüchtete anklopften und Hilfe suchten, so Pfarrer Josef Scherer in seiner Predigt.

Ein ebenfalls von ihm zu Beginn des Gedenkens am Ehrenmal vorgetragenes, von Papst Franziskus verfasstes Gebet brachte es erneut auf den Punkt: „Mögen die Worte Spaltung, Hass und Krieg aus den Herzen der Menschen verbannt werden“.

Den Sinn eines Volkstrauertages sah Bürgermeisterin Elisabeth Kugel zunächst im wertschätzenden Gedenken an die Opfer von Krieg, Terror und Gewalt. Weit entscheidender erscheine ihr jedoch das Ansinnen, aus der Geschichte zu lernen und unsere Herzen für den Frieden in der Welt auszubilden, so die Bürgermeisterin in ihrer vielbeachteten Rede. Nicht ohne Sorgen schaute sie ob der weltweiten gefährlichen Krisen und Kriege in die Zukunft: „Uns allen sollte bewusst sein, dass die Risiken für einen sogenannten geopolitischen Unfall 2018 nicht nur einmal, sondern mehrfach erhöht waren.“ Dankbar dürfe man jedoch sein, dass weitere Kriege verhindert wurden und dass sich unzählige Menschen für den Frieden in der Welt einsetzten.

Zusammen mit dem Vorsitzenden der Kehlener Soldatenkameradschaft, Josef Sonntag, legte Bürgermeisterin Elisabeth Kugel einen Kranz zum Gedenken an die Kriegsopfer der Gemeinde nieder.

Mit dem traditionellen „Ich hatte einen Kameraden“ und der Nationalhymne schloss die erste gemeinsame Gedenkfeier in der Schussengemeinde.