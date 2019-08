Drei Mitfahrer sitzen auf der Ladefläche

Nicht schlecht gestaunt haben Polizeibeamte am Donnerstag. Sie waren gegen 16.15 Uhr von einem Zeugen auf einen Kleintransporter aufmerksam gemacht worden, der auf der Ladefläche Gartenstühle transportierte, auf denen mehrere Personen saßen. Den Beamten gelang es, das Fahrzeug noch am Flughafen anzuhalten. Drei Personen saßen auf den unbefestigten Stühlen auf dem Transporter, eine davon erst acht Jahre alt. Neben den Stühlen befanden sich noch mehrere Koffer und weiteres Werkzeug ohne jegliche Sicherung auf der Ladefläche. Der 64-jährige verantwortliche Fahrzeuglenker wird mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen müssen.