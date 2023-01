Drei Jubilare beim Bauunternehmen Mathis

Drei Mitarbeiter sind es gewesen, die im vergangenen Jahr bei dem Meckenbeurer Bauunternehmen Mathis an der Weihnachtsfeier geehrt wurden. Erstmals ließ sich diese nach zwei Jahren Corona Pause wieder feiern – und zwar in der Gerbe in Ailingen. 52 Personen fanden sich dort ein, waren doch alle Mitarbeiter mit ihren Frauen eingeladen. Für langjährige Betriebszugehörigkeit wurde die Ehrung Peter Deininger und Ronny Leichert für je zehn Jahre zuteil sowie Michael Münzer für 25 Jahre.

Ansässig ist das seit 1994 von Harald Mathis geführte Bauunternehmen mit seinen 35 Mitarbeitern in der Benzstraße.