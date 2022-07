Drei Fahrer und ein Kleinkind bei Unfall nahe Liebenau verletzt

Bei einem Unfall auf der B467 bei Liebenau sind am Sonntagabend vier Personen verletzt worden, darunter ein Kleinkind. Nach ersten Informationen der Polizei handelte es sich um einen Auffahrunfall. Drei Autos waren daran beteiligt.

Demnach haben die ersten beiden Autos gebremst, das dritte schaffte es aber nicht mehr und krachte in die beiden vorderen. Alle drei Fahrer wurden leicht verletzt. In einem der Fahrzeuge saß ein Kleinkind, das ebenfalls leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert wurde.