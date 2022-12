Dr. Schlampig und Frau Belissimo blödeln in geschulter Art und Weise

„Diese Arbeit der Doctor-Clowns ist so wertvoll“ – darin sind sich die Landfrauen aus Meckenbeuren und Kehlen einig mit Edith Lämmerhirt, die das Gemeindehaus St. Maria bewirtschaftet. Gemeinsam haben sie den ersten Flohmarkt rund um Weihnachten im November dort organisiert und nun eine stolze Summe von 610,60 Euro an die „Hieroniemuß‘ Doctor-Clowns“ gespendet.

„Jeder hat so viele Weihnachtsartikel zuhause“, das war der Anfangsgedanke von Edith Lämmerhirt, und zusammen mit Annemarie Bachmann und den Landfrauen hat sie sich den schönen Flohmarkt ausgedacht. Dabei war nicht allein der Verkauf der Weihnachtsartikel ein Renner. Hinzu kam das herrliche Kuchenangebot der Landfrauen, das alle zum gemütlichen Plausch einlud. Bestens wurde es genutzt, und so konnten die Frauen 610,60 Euro vom Erlös abzwacken, der aus dem Kuchenverkauf und den Standmieten resultierte. Dieses Geld kommt nun den Doctor-Clowns zugute.

Viel Wert liegt auf der Ausbildung

Sie treten als Mittler auf zwischen der Welt der Kinder und Erwachsenen und lindern mit ihrem Einsatz die Sorgen der kleinen Kranken in den Kliniken und das Heimweh, das sie oft zusätzlich quält. Dafür scheinen „Belina Belissimo und Dr. Eulalia Schlampig“ geradezu geboren. Sie klopfen bei den Kindern im Krankenzimmer an, überraschen sie mit ihrem Besuch und mit herrlichem Blödsinn, den sie dort mit so viel Herzlichkeit verbreiten. „Mit Rahmenbedingungen“, bestätigen sie, denn auf ihre Ausbildung wird großen Wert gelegt.

Jährlich werden sie für diesen Einsatz geschult, wie sie am Montag bei der Spendenübergabe erzählten. Die Sorgen zu vertreiben, das gelingt ihnen oft, „aber leider nicht immer“ – und das Mitgefühl stand ihnen im Gesicht geschrieben.

Spenden sind das A und O für Hieroniemuß‘ Doctor-Clowns

Sie bringen selbst großen Einsatz und danken allen, die sie dabei unterstützen, damit die Kosten für Fahrten, Schulungen oder Arbeitsmaterial gedeckt sind. Denn der Verein der „Hieroniemuß‘ Doctor-Clowns“ finanziert sich über Spenden. Natürlich hatten sie deshalb in bester Clown-Manier auch für Annemarie Bachmann und Edith Lämmerhirt bei ein ganz besonderes Geschenk dabei: „Den Tannenzapfenorden für besondere Verdienste im alten Jahr“. Die Beschenkten zogen den Hut vor den Doctor-Clowns für ihren wertvollen Einsatz, der oftmals zum Segen wird für kranke Kinder in den Kliniken.