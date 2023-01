Dorfkind hilft Kindern in Not

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kehlener Band „Dorfkind“ mit Ihrer Frontfrau Fabienne Bucher hat ihre Gage aus einem Weihnachtsauftritt und ihrer „Weihnacht-Christbaum-Lober-Tour 2022“ an den Verein „Musik hilft Menschen der Region Bodensee-Oberschwaben“ gespendet. Es könnte nicht passender sein wie das Motto des Vereines „Musik hilft Kindern in Not“ hier in unserer Heimatregion Bodensee-Oberschwaben, wie der Vorsitzende des Vereines bei der Spendenübergabe anmerkte. Das Geld wird für Projekte hier in der Region verwendet. Alle Hilfsprojekte können sie auf der Homepage des Vereins (www.musik-hilft-menschen.de) verfolgen. Der Verein ist Kooperationspartner des ambulanten Kinderhospizdienstes AMALIE, Jugendamt Bodenseekreis, Kinderstiftung etcetera. Zwischenzeitlich sind auch soziale Dienste aufmerksam geworden, wenn es um schnelle unkomplizierte Hilfe für Kinder in Not geht. Der Verein bedankt sich bei der Band „Dorfkind“ sowie auch einigen anderen Spendern für Ihre großzügigen Weihnachtsspenden. Herzlichen Dank!