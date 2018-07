Mit einem Festgottesdienst und einem anschließenden Hock auf der Hofstelle von Manfred Hirscher feiert die Dorfgemeinschaft Obermeckenbeuren am Sonntag, 5. August, das 35-jährige Weihejubiläum der Kapelle „Maria Königin des Friedens“. Der Kapellenförderverein lädt alle Bürger Meckenbeurens und darüber hinaus ein.

Den Wunsch nach einer Kapelle in Obermeckenbeuren anstelle des dortigen „Dorfkreuzes mit Kniebank“ gab es seit Generationen. Erste konkrete Überlegungen zum Kapellenbau wurden angestellt, als 1930 in Meckenbeuren die Wallfahrtskapelle „Der lieben Frau von Meckenbeuren“ abgerissen wurde. Wie sich die beiden Gründungsmitglieder des Kapellenfördervereins, Johann Marschall und Erich Baumann erinnern, wollte man die Ziegelsteine der Meckenbeurer Kapelle für eine solche in Obermeckenbeuren wiederverwenden. Doch die Rechnung ging damals für die Obermeckenbeurer nicht auf. Auch in Meckenbeurer war man „klamm“ und verwandte die Kapellenziegel lieber für den Bau des Pfarrhauses.

Von mehr Erfolg gekrönt indes war der zweite Anlauf der Obermeckenbeurer. Die dortige Wassergenossenschaft hatte im Zwist mit dem damaligen Abgeordneten Eduard Adorno um einen beantragten Kiesabbau in Wasenmoos die Oberhand gewonnen und daraufhin ein Dorffest gefeiert. Der Erlös daraus wurde zum Grundstock für den Kapellenfonds, der Kapellenförderverein wurde ins Leben gerufen. Auch war Obermeckenbeuren inzwischen im Nachklang zur Gemeindereform von St. Gallus Tettnang nach St. Maria umgegliedert worden. So war es der damalige Meckenbeurer Pfarrer Eduard Scheel, der zusammen mit der Kirchengemeinderätin Anna Baumann aus Obermeckenbeuren die entscheidende Initiative zum Kapellenbau ergriffen hatte. Nachdem die Bauplatzfrage nach großzügigem Entgegenkommen der Familie Manfred Brielmaier geklärt worden war, entschieden sich die Fördervereinsmitglieder aus mehreren Entwürfen für den der Architekten Wassung und Latty aus Tettnang.

Der Bau konnte beginnen, zahlreiche Helfer machten sich unter der Regie von Maurerpolier Josef Stier an die Arbeit. Am 8. Mai 1983 sodann der große Tag für die Obermeckenbeurer, als Diözesanbischof Georg Moser die Kapelle auf den Namen „Maria Königin des Friedens“ weihte. In seiner Predigt hatte der Bischof die Arbeit der vielen Freiwilligen gewürdigt: „Es drängt mich, zuerst ein Wort des Respektes und herzlichen Dankes zu sagen all denen, die diese Kapelle – und wie mit Recht gesagt worden ist, dieses Kleinod – geschaffen haben.“

Heute, 35 Jahre später, steht nach Johann Marschall und Anna Baumann Iris Baumann an der Spitze des Kapellenförervereins. Dankbar blickt sie mit den Obermeckenbeurern auf die vergangene Zeit zurück. Und sie verweist mit berechtigtem Stolz darauf, dass in und um die Kapelle am Dorfrand auch nach über 30 Jahren reges Leben pulsiert. So sind die Gläubigen jeden ersten Mittwoch im Monat zur Eucharistiefeier eingeladen und auch zum Rosenkranzgebet trifft sich die Dorfgemeinschaft regelmäßig in ihrer Kapelle. Fester Bestandteil im Jahreskalender sind die Kreuzwegandacht zur Karwoche, die Maiandacht zu Ehren der Schutzpatronin des Obermeckenbeurer Kleinods sowie die Weihnachtsmusik vor Heiligabend. Auch für Taufen und Ehejubiläen werde die Kapelle gerne in Anspruch genommen, so Iris Baumann.

Gleichwohl habe die Zeit ihre Spuren in und an dem Bauwerk hinterlassen. Nach der letzten Außenrenovation im Jahr 1999 werde nun wieder ein neuer Anstrich fällig. „Die Wände sind teilweise recht schwarz und grüne Schlieren bilden sich unterhalb der Kupferabdeckungen. Wir hoffen aber, dass es bei der Sanierung keine weiteren Überraschungen gibt“, so die Fördervereinsvorsitzende. Mit dem Dorffest zum 35. Jubiläum will man der Renovierung auch von den Finanzen her wieder ein Stück näher kommen. Die Gäste sind nach dem Festgottesdienst (Beginn: 9.30 Uhr) zum Frühschoppen, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen eingeladen – und dies bei toller Unterhaltung durch die Musikkapelle Meckenbeuren sowie die Herz-Schmerz-Symphoniker aus Kehlen.