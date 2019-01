Dorffasnet Kehlen geht in die dritte Runde

Auch die Fasnet ist vor Wandel nicht gefeit. Hatte früher Gültigkeit, dass Kehlen alle fünf Jahre mit dem Umzug zu seinen „runden Jubiläen“ zum „Tollhaus“ auf der Straße wird, so ist dies seit 2015 anders. Damals kam von Florian Assfalg und Simon Baur für Musik- und Narrenverein die Idee, etwas gemeinsam zu machen. Und nachdem auch die Schützenabteilung des SV Kehlen mit an Bord war, hatte 2017 die Dorffasnet Premiere. In diesem Jahr steht somit am Samstag, 9. Februar, bereits die dritte Auflage an, bei der die Organisatoren das ganze Dorf ins Boot holen wollen.

Die Zusammenarbeit hat sich also bewährt und da der Trend zur Straßenfasnet ungebrochen anhält, ist die Vorfreude groß. Zumal das Programm steht und sich viele Gäste angesagt haben, wie Simon Baur seitens der Veranstalter bestätigt. Von 800 bis 1000 Umzugsteilnehmer geht er momentan aus, die sich aus Hästrägern, Musikern und Vertretern ortsansässiger Kindergärten und Schulen zusammensetzen.

Los geht´s um 15 Uhr

Zum Ablauf: In Gang setzt sich der Umzug pünktlich um 15 Uhr vom Aufstellungsplatz aus, der sich am ehemaligen Selbi-Areal in der Max-Eyth-Straße befindet. Der Weg führt über Eichelen und den Wasenweg hin in die Hügelstraße und weiter zum Dorfgemeinschaftshaus (DGH). Dass dabei der Schussenbole den Fluten der Schussen entsteigt, hat Tradition – schließlich darf er nicht fehlen, wenn der Narrenbaum auf dem Platz vor dem DGH gestellt wird. Was in der Regie des bewährten Teams der Zimmerei Zehrer passiert. Im und ums Dorfgemeinschaftshaus herum (keine Umzugsplaketten, kein Eintritt) wird danach die Dorffasnet toben. Dass sie für alle Altersklassen etwas zu bieten hat, ist der Anspruch der Veranstalter. Befreundete Zünfte sind ebenso zugegen wie verschiedene Musik- und Tanzgruppen. Für sie ist vor dem DGH eine kleine Bühne aufgebaut.

Schlag auf Schlag soll es dabei gehen, samt Übergang in die „große Party“ am Abend. Verschiedene beheizte Zelte und mehrere Verpflegungsstände sind dann aufgebaut, und in der Zunftstube der Schussenbole ist ebenso Betrieb wie im Bürgersaal. Nicht zu vergessen: Im Landgasthof „Goißbock“ ist an diesem Abend ebenso Hausball wie im Vesperstüble.