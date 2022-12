Domingos Manzambi übernimmt Traineramt beim SV Kehlen

Nicht nur der Oberligist FV Ravensburg, sondern auch der Fußball-Bezirksligist SV Kehlen hat einen Tag vor Heiligabend seinen neuen Trainer vorgestellt. Nachdem sich der Landesliga-Absteiger Ende Oktober von Trainer Tobias Ullrich getrennt hatte, übernahm Jonas Klawitter interimsweise die Verantwortung. Mit Beginn der Vorbereitung auf die Rückrunde übernimmt nun Domingos Manzambi das Traineramt beim SVK. Klawitter, unter dessen Leitung die Kehlener drei der letzten vier Spiele vor der Winterpause gewonnen hat, bleibt als Co-Trainer weiter an Bord.

Für Manzambi ist der SV Kehlen alles andere als ein unbekannter Verein. „Für mich schließt sich ein Kreis: Bereits als Jugendspieler, als Jugendtrainer und als aktiver Spieler war ich in Kehlen tätig“, wird Manzambi in einer Mitteilung des Vereins zitiert. „Von den Bambini bis zur D-Jugend war ich beim SVK, ehe ich nach Tettnang und dann später zum FV Ravensburg wechselte.“ Auch beim VfL Brochenzell sowie lange Jahre beim VfB Friedrichshafen hat Manzambi gekickt, beim VfB schaffte er im Jugendbereich den Einstieg ins Trainergeschäft. Die erste Trainerstation im Aktivenbereich war wieder beim VfL Brochenzell, wo er erst die zweite Mannschaft betreute und später mit Rolf Weiland die Bezirksligamannschaft.

Zu Beginn der laufenden Saison übernahm Manzambi die Spielgemeinschaft der zweiten Mannschaft des Verbandsligisten FC Wangen mit dem ASV Wangen. Wegen Spielermangels wurde die Mannschaft allerdings abgemeldet, stattdessen trainierte Manzambi bei den Allgäuern die A-Junioren. „Kehlens Abteilungsleiter Alex Bernhard hat mich angesprochen, ob ich mir vorstellen kann, die Kehlener Bezirksligamannschaft zu trainieren“, sagt Manzambi. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe.“

Manzambi hat den SVK in einigen Spielen beobachtet. „Potenzial ist da. Die Spieler sind motiviert, das gefällt mir. Wir begeben uns alle auf eine Reise – und diese Reise kann nur zum Erfolg führen, wenn alle in die gleiche Richtung gehen.“ Die Trainingsbeteiligung spielt für Manzambi eine große Rolle. „Am Spieltag können wir als Trainer nichts mehr ändern. Wir müssen unter der Woche die Hausaufgaben machen.“

Los geht’s für das neue Trainerteam Manzambi/Klawitter mit der Wintervorbereitung am 28. Januar, das erste Pflichtspiel ist am 5. März terminiert. Dazwischen gibt es im Februar noch ein Wochenendtrainingslager am Lago Maggiore.