DLRG Meckenbeuren ist stolz auf seine Einsatzkräfte

„Auf die Qualität und auf die Schnelligkeit unser Einsatzkräfte sind wir stolz. Wir können drei bis fünf Leute zu jeder Tages- und Nachtzeit zusammenbekommen. Einsatzbereit in weniger als vier Minuten – solche Zeiten können sich sehen lassen“, sagt Michael Nickl. Nickl. Im Rahmen der Hauptversammlung blickte der Vorsitzende der DLRG-Ortgruppe Meckenbeuren auf ein sehr erfolgreiches erstes Jahr unter seiner Führung zurück.

Bei 25 Einsätzen am See und seinen Zuflüssen waren die Teams aus Meckenbeuren im vergangenen Jahr dabei. Die DLRG-Ortsgruppe hilft in Friedrichshafen und Langenargen mit Rettungsschwimmern, Einsatztauchern und Bootsführern. Noch steht das Einsatzfahrzeug der DLRG Meckenbeuren vor dem Feuerwehrhaus. Die DLRG als Teil der Blaulichtfamilie hofft aber, nach dem Umbau im Gebäude Raum zu finden.

„Wir freuen uns, dass wir auch viele Jugendliche über zwölf Jahren für die Arbeit in unseren Jugendeinsatzteams begeistern konnten. Pflichten übernehmen kann auch cool sein. Unsere Jugendlichen haben eine tolle Einstellung“, sagt Nickl.

Nicht nur die Rettungskräfte der DLRG-Ortsgruppe ziehen positiv Bilanz. Erfreulich ist, wie Nickl berichtet auch die Mitgliederzahl, die kräftig anstieg. „Unsere Kinder-Schwimmkurse platzen aus allen Nähten“, weiß Nickl, und auch das Schwimmtraining am Montagabend ist mit 70 Schwimmern von 18 bis 22 Uhr sehr gut besetzt.

Auf der Hauptversammlung wurde auch diskutiert, wie die Arbeit des neuen jungen Vorstandes weiter optimiert werden kann. Michael Nickl hat das Vorstandsamt erst vor einem Jahr von seinem Vater Wolfgang Nickl übernommen. „Da läßt sich sicher noch ganz viel verbessern“, glaubt Michael Nickl selbstkritisch.

Wolfgang Nickl, der die Geschicke der DLRG Ortsgruppe Meckenbeuren viele Jahre lenkte, wurde bei der Hauptversammlung zum Ehrenvorsitzenden ernannt.