Diskussion um eigene Tafel für Meckenbeuren

Zusätzlich zu der Reihe der regelmäßigen Stammtische, die weiterhin jeweils am ersten Donnerstag im Monat stattfinden, gibt es bei der Meckenbeurer SPD in Zukunft Themenabende, die im Zeichen eines bestimmten Themas stehen. Die Reihe beginnt am Donnerstag, 1. Dezember, mit der Tafel. Dazu ist Jürgen Schuler von der Tafel Tettnang eingeladen. Er wird über die Strukturen, die Organisation und die Arbeit der dortigen Einrichtung berichten. Eine Arbeit, die in der jetzigen Zeit immer wichtiger werde, so die SPD, da immer mehr Menschen auf günstige Einkaufsmöglichkeiten angewiesen seien. An diesem Abend wird sicher auch darüber diskutiert werden, ob die Einrichtung einer eigenen Tafel in Meckenbeuren sinnvoll und möglich wäre.

Beginn ist im griechischen Restaurant Konstantinos in Meckenbeurens Bahnhofstraße um 19.30 Uhr.

Stammtisch künftig immer im Schloss in Brochenzell

Die Reihe der Stammtische wird am 12. Januar fortgesetzt, danach jeweils am ersten Donnerstag eines Monats, beginnend am 2. Februar. Neu ist, dass die Stammtische immer im Wirtshaus Schloss in Brochenzell um 19.30 Uhr stattfinden.