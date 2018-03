Dietrich Bonhoeffers „Weg zur Freiheit“ ist Thema

Der Literaturkreis Meckenbeuren beschäftigt sich am Dienstag, 6. März, um 18 Uhr in den Lebensräumen für Jung und Alt mit dem Buch von Alois Prinz, „Bonhoeffer – Weg zur Freiheit“. Auch neue Lesefreunde sind eingeladen, heißt es in einer Ankündigung.

Wie kein anderer steht Dietrich Bonhoeffer für Zivilcourage, Einmischung in die Politik, Pazifismus und Nächstenliebe. Dabei gab es für ihn weder konfessionelle noch nationale oder soziale Grenzen. Er lebte das, was er forderte, zeigte klare Kante. So wurde er zu einem großen Vorbild für Jung und Alt. Nach nur 25 Tagen verließ Bonhoeffer Amerika, das Land, in dem er vor den Nazis in Sicherheit gewesen wäre. Einfach abwarten, wie es seinen Freunden geht, konnte er nicht, tatenlos den dramatischen Veränderungen zusehen auch nicht. Er ging zurück nach Deutschland, mischte sich ein und setzte damit sein Leben aufs Spiel.

Prinz gehört zu den vielbeachteten Autoren im Bereich der Biographien. Er begibt sich in seinem Buch auf die Spuren von Bonhoeffer. Die Leser begegnen einem Menschen, der seinen eigenen Weg gesucht und gefunden hat – und andere Menschen dazu inspirieren kann.

Gerade deshalb eignet sich Prinz’ Biographie nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Jugendliche.