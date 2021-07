Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Große Aufregung herrschte am vergangenen Donnerstag in der Gemeindebücherei Meckenbeuren. Es war nicht nur für die 30 Vorschulkinder aus dem Kinderhaus Buch die erste Veranstaltung außerhalb des Kindergartens, auch für die Mitarbeiterinnen der Bücherei war es die erste Autorenlesung in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Tübingen seit Oktober vergangenen Jahres.

Der Schauspieler, Liedermacher, Musiker und Schriftsteller Jörg Isermeyer aus Bremen war zu Gast in der Bücherei und brachte sein Bilderbuch „Dieses Tier bleibt jetzt hier“ mitsamt Bilderbuchkino zu seinem Auftritt mit. Das Akkordeon durfte natürlich bei der lustigen Performance nicht fehlen und so waren die Kinder gleich mit großer Begeisterung bei der witzigen Reimgeschichte dabei. Etta, die Hauptdarstellerin des Bilderbuchs, bringt immer neue ungewöhnliche Tiere mit nach Hause und erklärt ihren Eltern „Mama, Papa! Ich bin wieder da! Und dieses Tier bleibt jetzt hier!“. Dabei stimmten die kleinen ZuschauerInnen bei jedem neuen Bild auf der Leinwand mit ein. Eine Maus, ein Frosch, eine Spinne und weitere exotische Tiere leben im Haus und bringen das Familienleben ganz schön durcheinander, auch, weil sie sich fabelhaft verstecken können. Doch jedes Tier, das Jörg Isermeyer mit seinem Akkordeon auch musikalisch vorstellte, wurde von den VorschülerInnen auf den farbenprächtigen Illustrationen von Claudia Weikert entdeckt.

Zum Abschluss gab es großen, begeisterten Applaus für Jörg Isermeyer und viele fröhliche Kindergesichter auf dem Weg zurück in den Kindergarten. Die Erzieherinnen bedankten sich auch bei den Mitarbeiterinnen der Bücherei und nahmen das Bilderbuch zum Nochmal-Anschauen gleich mit ins Kinderhaus.