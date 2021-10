Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Anschluss an der heiligen Messe hat Pfarrer Josef Scherer zwei Ministranten in Brochenzell verabschiedet. Tim Vögele und Timon Beckert waren 10 Jahre bzw. 11 Jahre dabei. Der Pfarrer bedankte sich für deren Engagement im Leiterkreis. Sie haben sich auch in der schwierigen Corona-Situation eingebracht und ihren Dienst immer zuverlässig verrichtet, auch wenn sie nicht eingeteilt waren. Der Pfarrer wünschte ihnen für ihren neuen Lebensabschnitt im Studium alles Gute und dass sie ihren Glauben mitnehmen.

Oberministrant Theo Frankenhauser lobte Tim Vögele für sein Engagement und für die Erstellung des Ministrantenplans. Für Timon Beckert stellte er dessen kreative Impulse bei den Gruppenstunden heraus. Durch seine offene Art auch gegenüber den kleineren habe er ein wichtiges Bindeglied zum Leiterkreis gebildet. Theo Frankenhauser wünschte beiden viel Erfolg in ihrem Studium und auf ihrem Lebensweg.

Weitere Fotos siehe unter www.se-meckenbeuren.de/jakobus.