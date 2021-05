Zwei Männer haben am Samstag gegen 15 Uhr mehrere Dachrinnen aus einem Hinterhof in der Eschstraße gestohlen. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt gegen die Diebe, die von mehreren Zeugen dabei beobachtet worden waren, wie sie die insgesamt 40 Meter Kupferrohre in einen Transporter luden. Die Ermittler gehen bereits einem konkreten Tatverdacht nach. Der Diebstahlschaden ist bislang nicht bekannt.