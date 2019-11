In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in eine Waschanlage in der Zeppelinstraße in Meckenbeuren eingestiegen. Wie die Polizei schreibt, hebelten die Unbekannten eine verschlossene Metalltür auf und und klauten aus einem Wechselautomaten etwa 200 Euro Münzgeld sowie eine größere Anzahl von Wertmarken. Außerdem entstand an der Türe ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.