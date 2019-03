Diebe lenken Kassierin ab und stehlen Obst

Von einem eher ungewöhnlichen Ladendiebstahl berichtet die Polizei: Offenbar arbeitsteilig gingen vier bislang unbekannte Männer am Mittwoch in einem Lebensmittelmarkt in Meckenbeuren-Buch vor. Während zwei der Unbekannten die Kassiererinnen ablenkten, indem sie beim Bezahlen ihrer Waren mehrmals eine falsche PIN am Kartenlesegerät der Kasse eingaben, packten die anderen beiden eine größere Menge Obst in Plastiktüten und verließen ohne zu bezahlen den Laden.

Im Anschluss verließen auch die Männer an der Kasse das Geschäft. Alle vier flüchteten zusammen in Richtung Bahnhof und entkamen unerkannt.