Die „Seegfrörne“ startet am Wochenende

Im Sommer kann’s jeder! Aber wenn es kälter wird und nebliger und windiger – dann kommen die echten Oldtimerfreunde aus der Garage. Denn sie wissen, als Oldtimer gebaut wurden, waren die Winter härter, noch kälter, noch nebliger, noch windiger. In diesem Jahr wird die Internationale Winterrallye der „Oldtimerland Bodensee“, kurz „Seegfrörne“, am 24. und 25. Februar stattfinden.

Die Rallye ist das Gemeinschaftswerk von 18 Vereinen – darunter von MSC Scuderia Humpis aus Brochenzell –, von Firmen und Städten. Sie wollen der Oldtimergemeinde auch im Winter ein sportlich fröhliches Stell-Dich-Ein bieten, heißt es in einem Pressebericht.

Dass sich Städte, Vereine und Firmen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich an der Veranstaltung engagieren, unterstreicht den verbindenden Charakter der Rallye. Kilometriert wurde die Strecke von Dieter Friesewinkel und Kerstin Klimpel aus der Vorstandschaft von Scuderia Humpis. In Brochenzell am Schloss wird denn auch am 24. Februar Station gemacht. Gegen 13 Uhr dürften erste Oldtimer eintreffen.

Die eher unterhaltenden Sonderprüfungen haben einen hohen Spaßfaktor. Aber wichtiger ist die inzwischen legendäre Kameradschaft zu Teilnehmern. Für das Gewinnteam kommt das Recht hinzu, sich ein Jahr lang „Hauptstadt im Oldtimerland Bodensee“ nennen zu dürfen. 2017 hat der ASC aus Singen den Titel errungen und bereits bekannt gegeben, diesen im Jahr 2018 verteidigen zu wollen.