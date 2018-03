Bunte Hemden, Schlaghosen und dazu einen Sound wie aus einer Disco in den 70ern – das ist das Markenzeichen der Band „DiscoFlash“. Die sechs Musiker aus Tettnang, Langenargen und Ravensburg treten am Freitag im Kultur am Gleis 1 in Meckenbeuren auf.

„Es ist tanzbar, und zwar von vorne bis hinten“, beschreibt Matthias Wagner, Schlagzeuger der Band, einen Abend mit Disco-Musik. Er selbst habe als Jugendlicher zwar lieber Rock-Musik gehört. Aber als befreundete Musiker vor drei Jahren auf die Idee kamen, eine Konzeptband mit Disco-Hits zu gründen, „da war ich sofort dabei“, sagt er.

Seitdem spielen sie Hits aus den 70er bis 80er Jahre, von Abba über Bill Withers bis hin zu Prince sind einige Berühmtheiten vertreten. „Für die Leute, die damals Jugendliche waren, ist das einfach eine tolle Erinnerung“, sagt Wagner. Aber auch für Jüngere seien die Hits genau richtig. „Viele der Songs kennt man einfach aus dem Radio. Da hält es keinen mehr auf den Stühlen, da muss mitgetanzt werden“, so Wagner.

Plateauschuhe und Schlag

In seiner Musik-Karriere sind Wagner schon ein paar Disco-Hits über den Weg gelaufen, bevor er zu DiscoFlash kam. „Bisher habe ich eigentlich alles Mögliche gespielt. Rock, Blues, einfach alles. Da gab es schon ein paar Überschneidungen“, erklärt er. Auch wenn er sich eher für Rockmusik begeistern kann, der Spaß am Spielen ist auch bei Disco-Hits groß. „Diese typischen Grooves zu spielen, das ist einfach großartig“, zeigt Wagner sich begeistert. Dazu noch die bunten Hemden, Plateau-Schuhe und Hosen mit echtem Schlag – und das „Disco-Gefühl“ ist perfekt.

Einen großen Unterschied gebe es aber zu den Discos in den 70er Jahren. „Damals wurde alles von DJs aufgelegt. Wir spielen das jetzt live“, erklärt Wagner. Da sei das Gefühl ganz anders. Besser, natürlich.

Die Band DiscoFlash gibt es nun seit ungefähr drei Jahren. Sie treten in der Region auf, aber auch beispielsweise in der Schweiz, wie an Silvester. Justyna Fischer und Gabor Racsmany sind für den Gesang zuständig, zusammen mit Volker Fischer, der auch Gitarrist ist und Ralf Franz am Bass. Axel Hartmann spielt das Keyboard und Matthias Wagner Schlagzeug. „Wir haben schon früher zusammen Musik gemacht. Da bot sich das mit der gemeinsamen Band einfach an“, sagt Wagner. Die Frage nach dem Lieblingssong beantwortet er ohne zu zögern: „Staying Alive von den Bee Gees, ganz klar. Da macht das Spielen richtig Spaß.“

Insgesamt ist das Motto der Band „Disco auf die Zwölf – und das blitzartig“. Übersetzt: „Eine Party mit Discomusik – und zwar für jedermann“, so Wagner. Und das mit dem authentischen Flair der Disco-Zeit.