Die Original Herz-Schmerz-Symphoniker spielen wieder auf

Die Musiker um Eugen Schmidberger laden für Mittwoch, 3. Juli, ab 18.30 Uhr alle zum Platzkonzert im Garten vom Gasthaus Leone in Buch ein: zu herrlichen Melodien, zum gemütlichen Ausklang eines schönen Sommertages und zum fröhlichen Beisammensein.

Da dürfen sich alle Gäste wohlig zurücklehnen, bekommen das Vesper genauso serviert, wie beschwingte Walzerklänge und internationale Märsche aus der Türkei, aus Österreich und natürlich aus dem Heimatland. Böhmisch-Mährisch und schwungvoll kommen ihre Polkas daher. Bestens vorbereitet sind die Musiker, steht für sie doch eine ganze Konzertreihe in diesem Sommer an. Am 7. Juli ab 14 Uhr spielen sie beim öffentlichen Sommerfest in Brochenzells Altenheim auf. Am 28. Juli geht’s ab 20 Uhr in Hagnau beim Sommerkonzert des Tourismusverbands weiter. Auf Fans aus der Heimatgemeinde freut sich die Kapelle auch am 4. August auf dem Pfänder. Dort spielen sie ab 11 Uhr zum Frühschoppen im Gasthaus Moosegger auf. Bei Regenwetter entfällt das Platzkonzert im Leone und das Frühschoppenkonzert auf dem Pfänder.