Die Narren feiern den Humpisball am Samstag in Brochenzell

Nachdem am vergangenen Wochenende gleich fünf Umzüge für die Narren aus Humpishausen über die Bühne gegangen sind, beginnt die Hauptfasnet mit dem Gumpigen Donnerstag am 28. Februar. Schon um 9 Uhr ziehen die Narren gemeinsam mit dem Fanfarenzug Brochenzell los, um die Schüler zu befreien, heißt es in einem Schreiben der Zunft. Danach geht es in die Schule nach Meckenbeuren, um im Anschluss das Rathaus zu stürmen, wo Bürgermeisterin Elisabeth Kugel für die närrischen Tage abgesetzt wird. Ab 18 Uhr versammelt sich das ganze Dorf zum großen Hemedglonkerumzug und mündet um 18.30 Uhr zum Narrenbaumstellen vor dem Schloss mit anschließender Maskenbeschwörung. Außerdem präsentiert die Zunft vor dem Schloss den Maskentanz. Danach steigt die Dorffasnet auch im Wirtshaus „Schloß“, in der Waldschenke, im VfL Vereinsheim, in der Plätzlesgrotte, in der Luaderbar und im Partyzelt. Das Highlight der Brochenzeller Saalfasnet steigt am Samstag, 2. März, mit dem „Humpisball“ und den „Kauboyz“. Auf dem Programm stehen „Maskerade“ aus Neukirch mit ihrer Show „BaROCKoko“, die kleine und große Garde und das Zunftballett Brochenzell, die Fanfarenzüge Brochenzell und Oberzell mit ihrem „Müllmann“, die „Schussa Gugga“ sowie das Männerballett der Narrenzunft. Der Kartenvorverkauf für den Humpisball läuft. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, in der Firma Restle, der Genoba und der Kreissparkasse Meckenbeuren.