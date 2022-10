Im „Kultur Gleis 1“ hat das Salonorchester „Cappuccino“ aus Meckenbeuren zum Tanzabend mit Musik der 20-er bis 40-er Jahre eingeladen. Mit dem Stück „Welcome“ aus der Feder von John Kander wurde der Abend eröffnet und schon beim zweiten Titel dem Foxtrott „Musik, Musik, Musik“ von Peter Kreuder für den UFA-Tonfilm „Hallo Janine“, geschrieben aus dem Jahr 1939, füllte sich die Tanzfläche.

Dies blieb auch am gesamten Abend so, bei Musik die zu verschiedenen Tänzen „herausforderte“. So waren unter anderem langsamer Walzer, Foxtrott, Wiener Walzer, Tango und Paso doble im Programm vertreten.

Das Orchester lief an diesem Abend zu Höchstform auf und gab der Musik den nötigen Esprit, ob bei Walzermelodien von Paul Lincke aus der Operette „Frau Luna“ oder von Franz Lehar ebenso wie bei Tonfilmschlagern aus dieser Zeit wie „Das gibt’s nur einmal“, „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ oder „Bel Ami“.

Daneben war die Salon- und Tanzmusik dieser Zeit auch geprägt von „Blödel-Texten“ wie beispielsweise „Ich steh mit Ruth gut“ die durch den Gesangssolisten Lüder Schubert noch neben der gesanglichen Leistung schauspielerisch gekonnt „über die Rampe“ gebracht wurde.

Eine Besucherin des Abends äußerte sich begeistert: „Das es so etwas noch gibt, ist wunderschön.“ Damit sprach sie vielen Besucherinnen und Besuchern aus dem Herzen, wie auch dem Applaus zu entnehmen war.

Unter der musikalischen Leitung von Richard Nickel musizierten überwiegend die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule Meckenbeuren, die sich vor etwa zehn Jahren in dieser Formation zusammengefunden haben und denen man den Spaß am Musizieren deutlich anmerken konnte.

„Sag beim Abschied leise Servus“ war der letzte Tanz des Abends, was das Publikum so nicht hinnehmen wollte und lautstark Zugabe forderte. Dieser Bitte kam das Salonorchester gern nach, aber ein Ende des Abends war unausweichlich – lässt aber die Hoffnung keimen, dass nach diesem gelungenen Abend eine Wiederholung in absehbarer Zeit folgen kann.