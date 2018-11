Die Halleneröffnung -- ein Ostergeschenk?

Mit der Vergabe der Schreinerarbeiten (Einbaumöbel) für den Neubau der Halle ist jüngst im Gemeinderat der Blick auf den Baufortschritt gefallen. Angepeilt wird eine Eröffnung zu Ostern 2019, wie Ortsbaumeister Axel Beutner „nach jetzigem Kenntnisstand“ verkündete.

„Tagtäglich“ verändere sich die Halle, so Beutner. Mit die wichtigste Botschaft vor dem Winter: Das Gebäude ist komplett dicht – was die Betonfassade im oberen Bereich meint, während bei der Metallfassade darunter etwa 85 Prozent geschafft sind.

Die Treppenhäuser sind erstellt, der Estrich ist verlegt, und auch die Heizung laufe bereits. „Wir können im Winter getrost mit dem Innenausbau beginnen“, blickte Beutner im Ratsgremium voraus. Inzwischen werden die Innenwände mit Holz verkleidet, auch sei die Decke in der Sporthalle schon zu 90 Prozent montiert, wie der Ortsbaumeister gestern auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung erklärte.

Zudem werde dieser Tage die Dämmung für den Schwingboden eingebaut. Und: Die Hälfte der Bäume ist gepflanzt.

Spürbar ist, dass die neue Halle etwas kleiner als die alte ist (und ein um 60 Zentimeter niedrigeres Niveau hat). Um das neue Gebäude in der Georgstraße könne nun auch mit einem Sprinter herumgefahren werden, nannte Axel Beutner einen praktischen Aspekt.

Auf die Frage nach dem Eröffnungstermin fasste der Ortsbaumeister die Zeit um Ostern („eine Woche davor oder danach“) ins Auge – wie von ihm gewohnt mit dem Beisatz: „nach jetzigem Kenntnisstand“.

Noch nicht abgeschlossen wird dann die Sanierung der Schulfassade im Norden sein – also hin zur Halle. Für diese Arbeiten ist am 4. Dezember Submission der Angebote. Vorgesehen ist, dass in den Osterferien der Abbruch der Fassade erfolgt (samt Einbringen einer mobilen Trennwand, des Staubes wegen) und in den Pfingstferien der Einbau der neuen Teile.

Begonnen hatte der Bau der mit 5,3 Millionen Euro veranschlagten Sporthalle mit eingeschränkter Mehrfachnutzung gegen Jahresende 2017, nachdem im Sommer die alte Halle abgerissen worden war.

Blick

Wie geht es mit dem hinteren Schulhof („roter Platz“) weiter, der derzeit ja als Parkraum genutzt wird? Diese Frage kam im Gemeinderat auf, beantwortet wurde sie zum einen von Ortsbaumeister Axel Beutner. Er wies darauf hin, dass es keinen Gemeinderatsbeschluss gebe, „was mit dem Platz passieren soll“. Zum anderen kam von Bürgermeisterin Elisabeth Kugel die Auskunft, dass die Thematik „zeitnah“ im Ratsgremium aufscheinen soll. Aufgezeigt werden soll dann auch, welche Bedarfe angemeldet seien. Teils seien dies durchaus sich widersprechende Interessen.