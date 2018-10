„Die ganze Welt in einem Land“

Die ehemalige Meckenbeurer Pfarrerin Christiane Kohler-Weiß absolvierte in diesem Jahr ein dreimonatiges Kontaktstudiensemester in Südafrika, Region Kapstadt. Im Rahmen der Gruppe „Frauenstärken“ wird sie am Freitag, 19. Oktober um 19.30 Uhr im evangelischen Stephanus-Gemeindehaus über ihre Erfahrungen in diesem Land berichten.

„Südafrika ist ein Land voller Extreme: überwältigende Schönheit und Wasserkrise, Touristenparadiese und Elendsviertel, ethnische Vielfalt und anhaltende Trennungen“, so die Theologin über ihren Studienaufenthalt. „Die politische Situation in Südafrika ist ziemlich angespannt und die sozialen Probleme sind riesengroß. Trotzdem gibt es viele Menschen aller Hautfarben, die Hoffnung für ihr Land haben und sich engagieren. Das hat mich beeindruckt“, wird Christiane Kohler-Weiß in einer Ankündigung zitiert.

Im Mittelpunkt des Vortrags stehen das Leben der Frauen und das kirchliche Leben. Laut Kohler-Weiß gäbe es in keinem anderen Land der Welt so viele verschiedene Kirchen wie in Südafrika. „Man kann über die Gesellschaft Südafrikas gar nicht sprechen, ohne auch über Kirchen und Religion zu sprechen.“ Der Fokus auf das Leben der Frauen in Südafrika sei aufgrund der Einladung durch die Gruppe „Frauenstärken“ gesetzt worden. „Sie werden sicher etwas lernen, viele schöne Bilder sehen und vielleicht auch ein bisschen ins Nachdenken kommen“, nimmt die Referentin an. Die Gruppe „Frauenstärken“ lädt zu diesem Treffen ausdrücklich auch interessierte Männer ein.