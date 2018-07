Zum Fischerfest hat die Feuerwehr Meckenbeuren am Sonntag eingeladen, zu Steckerlfisch, Spielwiese und zum stimmungsvollen Frühschoppen mit der Musikkapelle Meckenbeuren. „Zum Fest mit richtig viel Charme“, wie Bürgermeisterin Elisabeth Kugel es nennt. Nur das Fischerstechen ist der Wassernot zum Opfer gefallen.

Eine ganze Woche lang haben die Kameradinnen und Kameraden der Meckenbeurer Feuerwehr auf Hochtouren gearbeitet, um pünktlich fertig zu sein für die Gäste, die am Sonntagmorgen zum Festgottesdienst an den Floriansweiher kamen. Mit tollem Wetter wurden sie belohnt und mit einer sehr großen Gästeschar.

Von der Gemeinschaft sprach da Pfarrer Josef Scherer am idyllischen Seerosenteich und rief zum Zusammenhalt auf, denn nur „gemeinsam sind wir stark“. Das gelte nicht nur für die Kameraden der Feuerwehr, „die sich einbringen für die ganze Gemeinde. Für uns alle“. „Happy Day“ sang dazu der DaCapoChor unter Leitung von Gabriele Ilg und unterstrich den schönen Gottesdienst.

Dann waren auch schon die Meckenbeurer Musiker im Anmarsch, die geleitet von Michael Jung beim Frühschoppenkonzert für allerbeste Festtagslaune sorgten. Zackige Märsche präsentierten sie den Gästen, die „Böhmische Liebe“ und „rauschende Birkenwälder“, was nicht besser passen konnte. Moderator Wolfgang Barth brachte alle in Schwung, wenn die Musiker mal nicht sangen oder spielten. Musik gab‘s zuhauf, denn auch der kürzlich mit Gold ausgezeichnete Spielmannszug gab ein Stelldichein, mit Trommeln und Flöten. Zuvor hatte er auf der Spielwiese die Kinder unterhalten. Damit war das Fischerfest am Floriansweiher wieder einmal eine Gemeinschaftsaktion aller Feuerwehrgruppen, mit Jugendwehr, Alterswehr und all den Aktiven.

„Die Feuerwehr ist halt auf Zack“, freute sich Walter Schilling, der hier den 81. Geburtstag feierte. „Auf dem schönen Fest mit ganz viel Charme“ freute sich die Bürgermeisterin, dass so viele Gruppen, Wehren und Gäste dabei waren und „ihre Feuerwehr mittendrin“. Mit dem stellvertretenden Abteilungskommandanten Herbert Wiechert freute sich Kommandant Stefan Amann über den schönen Erfolg. Ihr Dankeschön gilt den Kameraden und Kameradinnen für ihren großen Einsatz und den Zusammenhalt in diesen Tagen, allen Helfern und natürlich den treuen Gästen, den Feuerwehren aus Ettenkirch, Ailingen, Tettnang, Eriskirch, Ravensburg, Kehlen und Neukirch, dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Michael Fischer und der DLRG, die den Nachmittag zur Vorstellung ihrer Gerätschaft nutzte.