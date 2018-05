Dass Claudia Senf das Wohl der ihr anvertrauten Senioren sehr am Herzen liegt, ist allgemein bekannt. Nun hat sich die Leiterin des Brochenzeller Altenheims St. Josef wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Seit Montag dürfen sich die Bewohner des Altenheims über eine hauseigene Rikscha freuen.

„Das ist die erste Senioren- Rikscha im Bodenseekreis“, verkündete Claudia Senf stolz und erntete auch gleich reichlich Applaus von den Senioren. Diese waren bei strahlendem Sonnenschein auf der Terrasse des Heimes zusammengekommen, um Kaffee zu trinken. Musikalische Unterhaltung gab es dabei von Rita Bieger-Klettner am Akkordeon und Franz Pohl mit seiner Gitarre. Nachdem auch das letzte heimatliche Schussentallied verklungen war, kündigte die Heimleiterin zunächst das traditionelle Maibaumstellen an.

Idee existiert schon länger

Gemeinsam mit ihren Kollegen stemmte sie das bunt geschmückte Tannenbäumchen in luftige Höhen. „Ein Highlight jagt heute das nächste“, rief sie und präsentierte die nagelneue Rikscha mit leuchtend rotem Sonnendach. Die Idee, solch ein Fahrradtaxi für Senioren anzuschaffen, geisterte schon länger in ihrem Kopf herum, berichtete Claudia Senf. Im Internet war sie darauf gestoßen und gleich begeistert gewesen.

„Ich habe zu meinen Kollegen gesagt, wenn wir mal wieder eine Spende kriegen, dann will ich so ein Ding“, erzählte die Heimleiterin. Gesagt, getan. So wurde das zum größten Teil aus Spendengeldern finanzierte Gefährt bei der Radstation Lindau bestellt und letzte Woche geliefert. Im Vorfeld hatte sich Betreuerin Maggie Kaufmann-Mendes mit dem Rad vertraut gemacht, so dass bei der Jungfernfahrt an diesem Montag alles glatt lief. Heimbewohnerin Elsa Senf war so mutig und nahm als erste in der Rikscha Platz.

Beifall für erste Fahrt

Unter dem Beifall der Senioren radelte Maggie Kaufmann- Mendes mit ihr vom Hof. „Super! Ein tolles Gefühl, wenn man nicht selbst strampeln muss“, lautete Elsa Senfs begeistertes Urteil. Als nächstes wagte sich Sophie Bagschig auf das Rad. „Wunderbar! Perfekt! Die Leute haben uns alle zu gewunken“, berichtete Bagschig nach ihrer Rückkehr. Bis zu zwei Personen, die allerdings dann nicht zu kräftig sein dürfen, können auf der Sitzbank Platz nehmen.

„Die können dann mal nach Meckenbeuren zum Eis essen fahren oder so was. Dann kommen sie einmal raus“, erklärte Heimleiterin Senf. Fehlte nur noch ein Name für die Neuerrungenschaft. Der war mit „Peterle“ schnell gefunden.